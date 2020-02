El Puerto de Alicante sigue fuera de la red de puertos importantes y exportadores de frutas y verduras

España se ha convertido en uno de los principales suministradores de frutas, hortalizas y legumbres de Europa, tanto de productos propios, como de productos en tránsito, procedentes de otros continentes con destino a terceros países. Así, el cierre provisional de 2019 ha arrojado un tráfico total de más de 12 millones de toneladas de productos hortofrutícolas, con un incremento del 4% respecto al año anterior. Un año más, Alicante se ha quedado fuera del circuito ya que el 90% de la exportación hortofrutícola de la provincia se hace por carretera o desde el puerto de Valencia. El Puerto movió el año pasado 137.000 toneladas de frutas y verduras, un 8% menos que en 2018 (150.000 toneladas), básicamente con Canarias y Argelia.

De dicha cantidad, más de dos millones de toneladas correspondieron a exportaciones de productos españoles, que se incrementaron un 14%, y 5,5 millones, +13,4%, a productos en tránsito.

Según los últimos datos publicados por Fepex, la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, en 2018 se exportaron más de 12,5 millones de toneladas de productos españoles, que supusieron ingresos por valor de 12.832 millones de euros. Ese mismo año, cerca del 12% de dichas exportaciones, más de 1,6 millones de toneladas se realizaron por vía marítima, siendo los puertos de València, Tenerife, Las Palmas, Bahía de Algeciras, Barcelona, Bilbao y Bahía de Cádiz los más activos ya que acapararon cerca del 88% de los movimientos portuarios.

Los puertos españoles se presentan en la Feria Fruit Logistica de Berlín con una potente oferta de productos y servicios destinados al mercado de frutas y verduras frescas. En el stand "Ports of Spain", y bajo el lema "CONNECTING THE WORLD TO FRESH FOOD", 12 Autoridades Portuarias (Almería, Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz, Bilbao, Castellón, Huelva, Málaga, Motril, Santander, Tarragona, S.C. Tenerife y Valencia), además de Barcelona y Cartagena que tendrán estand propio, ofrecen 85 millones de m2 de superficie terrestre y áreas de depósito, almacenes frigoríficos con cerca de 2 millones de m3 de capacidad, más de 300.000 metros lineales de atraque, conexiones con cualquier puerto del mundo, puntos de inspección fronteriza (PIF), servicios fitosanitarios, y todo tipo de soluciones logísticas.

Los puertos españoles son el lugar perfecto para la importación y exportación de productos hortofrutícolas, porque cerca del 85% de las importaciones y del 60% de las exportaciones españolas se realizan a través de nuestros puertos. En este sentido, Fruit Logistica supone una excelente oportunidad para establecer contacto con los principales proveedores de este mercado y continuar posicionados como primera potencia exportadora de frutas y hortalizas a nivel mundial. La feria, que se celebra anualmente, cuenta con más de 3.200 expositores, y según los últimos datos es visitada por más de 78.000 profesionales de 130 países.