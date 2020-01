"Smart Costa Blanca", reto de la Diputación para convertir la provincia de Alicante en un destino inteligente

Una de los grandes objetivo de la Diputación en Fitur es posicionar la provincia como DTI –Destino Turístico Inteligente-. Este es uno de los cuatro ejes fundamentales en los que el organismo autónomo estructura su acción para el presente ejercicio y que se completa con una atención específica a la gastronomía, los mercados emergentes y tradicionales y la promoción de los 141 municipios de la provincia. Diputacion ha presentado el proyecto "Costa Blanca Smart" para avanzar en los destinos inteligentes.

De entrada se lanzado una aplicación en la que el turista puede descargarse en el "smart phone" toda la informacióm turística de los municipios acercándolo al código de barras. Pero el proyecto impactante es el que lideran la Diputación y el Ayuntamiento de Finestrat, que va a instalar, por ejemplo, sensores y cámaras térmicas en el Puig Campana para saber donde se encuentran los visitantes y prevenir incendios forestales. Turistas y excursionistas pueden descargarse la aplicación en la Font del Molí. A partir de ahí estarán conectados en todo momento con la Policía Local. Por su parte, Alcoy presentó cómo tiene controlada en todo momento la principal calle comercial del municipio.

El presidente de la Diputación de Alicante y del Patronato Provincial de Turismo, Carlos Mazón, ha presentado estas líneas prioritarias con las que se persigue captar nuevos visitantes, especialmente, de Europa del Este, Rusia y Portugal, y fidelizar a los tradicionales del territorio nacional y Reino Unido, así como optimizar la calidad de la oferta.

Mazón ha detallado punto por punto las propuestas, iniciando su intervención por la importancia que la gastronomía tiene en la promoción de la provincia. Un territorio con 16 Estrellas Michelin repartidas en 12 restaurantes supone un "reclamo extraordinario y un escaparate para nuestros productos, nuestras denominaciones de origen, nuestro estilo de vida saludable y nuestros profesionales de la cocina", ha puntualizado, al tiempo que ha añadido que este año "llevaremos a cabo una fuerte apuesta por Alicante Gastronómica el próximo mes de marzo".

El presidente también ha destacado como elemento innovador de la estrategia la puesta en marcha del programa 'Made In Costa Blanca' que propone un turismo industrial para que los visitantes puedan recorrer fábricas textiles, de artesanía, calzado, repostería o alfarería. Respecto a los mercados emergentes, Carlos Mazón ha avanzado que "tenemos una capacidad y una potencialidad extraordinarias y abrimos nuestra estrategia a nuevo mercados", mientras que no ha pasado por alto el hecho de que el Brexit ya no es una amenaza para la Costa Blanca, porque las previsiones son de un crecimiento del 6% del turista británico.

A continuación, el responsable provincial ha profundizado en uno de los puntos fuertes del Patronato Provincial para este ejercicio. El impulso de los destinos turísticos inteligentes mediante alianzas con empresas especializadas en el sector que aportan enfoques integrales para propiciar la gobernanza, la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación y la tecnología como puntos de vertebración.

En este camino se sitúa el proyecto 'Smart Costa Blanca', seleccionado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en la convocatoria de DTI con un presupuesto cercano a los 2,5 millones de euros, subvencionados en un 60% por Red.Es y un 40% por la Diputación de Alicante. Estas iniciativas se aplican al MARQ, en sistemas de control de afluencia de público con sensores, en el desarrollo de contenidos digitales y en experiencias de inmersión, o también en la señalética de la Gran Ruta de Interior GR330 y de plataformas inteligentes de gestión del destino.

Por último, Carlos Mazón ha avanzado la convocatoria de ayudas del organismo 2019-2020, dotada con cerca de dos millones de euros destinados tanto a ayuntamientos como a entidades sin ánimo de lucro, bajo el título 'Más Promoción'. Este paquete inversor permitirá a las entidades de la provincia abrir líneas de aportaciones a la promoción turística, las fiestas populares y la organización de eventos deportivos o musicales, mientras que los consistorios podrán difundir su oferta gastronómica, náutica deportiva, de interior, industrial o cultural, así como la sostenible.

Durante el acto, celebrado en la Plaza Central de la Comunitat Valenciana y conducido por el director del Patronato Provincial, José Mancebo, el diputado de Innovación y Agenda Digital, Adrián Ballester, ha realizado una breve introducción sobre el proyecto 'Smart Costa Blanca', una plataforma transversal destinada a todos los municipios alicantinos que arrancará en las próximas semanas. Por su parte, los alcaldes y diputados provinciales, Juan Francisco Pérez, de Finestrat, y Toni Francés, de Alcoi, han explicado las acciones que sus municipios llevan a cabo como destinos turísticos inteligentes.

Finestrat ya cuenta con la 'primera montaña inteligente', el Puig Campana, un proyecto municipal que permite dotar de conectividad todo el enclave con nodos wifi y mediante una APP para que los 20.000 visitantes que recibe de media al año dispongan de seguridad, atención en situaciones de emergencia e información en tiempo real sobre meteorología, así como otros servicios. En cambio, Alcoi posiciona las nuevas tecnologías en una de sus arterias comerciales con más afluencia de transeúntes para facilitarles un mayor conocimiento y servicio de la zona, con funciones sensóricas y sistemas inteligentes que próximamente implantarán en otros puntos de la ciudad.

Otro de los bloques de la presentación se ha centrado en desgranar los resultados de ocupación hotelera registrados en la provincia durante el pasado ejercicio a cargo del presidente de Hosbec, Toni Mayor, mientras que el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha incidido en la necesidad de seguir "avanzando juntos" en la promoción, porque el turismo es "locomotora y vanguardia" de la economía de la Comunitat Valenciana.

El Patronato Costa Blanca participa en FITUR 2020, con un intenso programa de actividades con el que se mostrará al sector el potencial de los municipios de la provincia mediante demostraciones culinarias, fiestas populares, cultura, rutas senderistas o tours virtuales, coparán gran parte del protagonismo en el certamen. Durante el certamen se llevarán a cabo 40 reuniones profesionales con turoperadores, agencias de viajes, aerolíneas y empresas turísticas, así como 61 presentaciones de la oferta de los municipios y de sus eventos, productos, rutas y festivales más destacados y 14 show cookings.



Marq

FITUR ha sido el escenario escogido para presentar esta mañana 'Ídolos. Miradas milenarias', la muestra que inaugura el programa de exposiciones de 2020 del MARQ. El proyecto, realizado junto al Museo Arqueológico Regional de Madrid (MAR), con el que compartirá sede, reúne 226 piezas procedentes de una veintena de museos de España y Portugal.

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha presentado esta maña na en Madrid la nueva propuesta, que se inaugurará el 29 de enero, junto a la vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, y la consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera.

Mazón ha destacado el gran nivel de la muestra, fruto de la colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Diputación de Alicante, y ha afirmado que la "Costa Blanca viene a Fitur con ambición porque somos un destino importante en el que la cultura es un atractivo más, al mismo nivel que el resto de nuestra oferta". En esta línea, ha recordado que el MARQ cerró el año 2019 con cerca de 200.000 visitantes y este año, "no solo con la muestra de 'Ídolos' sino con la de los guerreros de Xi'an superaremos esta cifra".

Por su parte, la diputada de Cultura ha manifestado que 'Ídolos' presenta una página única de la Prehistoria en la Península Ibérica para descubrir las primeras expresiones artísticas de la figura y el rostro humano, en piedra, cerámica, hueso, marfil y oro. Parra se ha mostrado satisfecha del resultado de la implicación y cooperación entre los dos museos, que espera se extienda a futuros proyectos e iniciativas, y ha agradecido muy especialmente Rivera su apoyo a este proyecto.

La diputada de Cultura ha destacado que "hemos querido dar ejemplo de cómo, uniendo fuerzas y poniendo en común talento y patrimonio, puede salir adelante un proyecto como este de alcance nacional e internacional, con la Diputación de Alicante y la Consejeria de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid de la mano". Finalmente, Julia Parra ha invitado a la ciudadanía a visitar la muestra a partir del 29 de enero en el MARQ.

Por su parte, la consejera de la Comunidad de Madrid ha coincidido también en que "la Cultura puede ser el gran elemento vertebrador de España y tenemos que trabajar en este sentido para que esto no sea algo puntual. Creo que los ciudadanos reclaman que las administraciones nos involucremos en el desarrollo de proyectos comunes".

La muestra exhibe a lo largo de dos salas y el pasillo central del Museo Arqueológico de Alicante una impresionante colección de figuras antropomorfas conocidas desde la primera mitad del siglo XX como "Ídolos", que se interpretan como una referencia de la gran Diosa Madre Oriental. Se trata de un conjunto mueble de representaciones genuinas y esquemáticas del cuerpo y el rostro humano, de diversa naturaleza y forma, que se concentraron en la mitad meridional de la Península Ibérica, constituyendo el mejor testimonio de creencias compartidas por colectivos del Neolítico Final y el Calcolítico entre el 3300 y el 2500 a.C.

En el acto de presentación la exposición, que podrá visitarse hasta el 19 de abril, han participado también el director gerente de la Fundación CV-MARQ, José Alberto Cortés, el director del MARQ, Manuel Olcina, el director del MAR, Enrique Baquedano, y los comisarios de la exposición, Jorge A. Soler y Primitiva Bueno.