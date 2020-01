Vecinos del Pla se oponen a la modificación de la zona azul en Alicante

La Asociación de Vecinos Barrio del Pla ha presentado una instancia ante el Ayuntamiento de Alicante manifestando su oposición a la modificación de la Ordenanza reguladora de las limitaciones al uso del estacionamiento en las vías públicas, la Zona Azul, que quiere ampliarse a motos y ciclomotores.

En su escrito, la Asociación recuerda los motivos de tal oposición, el primero de los cuales es el hecho de que los ciudadanos tengan que pagar por aparcar en sus calles. Además argumentan que la ordenanza "no sirve para mejorar el aparcamiento, ya que ni amplía la superficie de aparcamiento, ni disminuye el número de vehículos en las calles, sólo expulsa a quienes no pueden o no quieren pagar a otras zonas, generando un problema en éstas, que antes no existía".

Del mismo modo, consideran que la zona azul afecta negativamente al pequeño y mediano comercio, ya que, tanto el cliente residente como el foráneo se encuentra en la dicotomía de tener que pagar al ir a comprar o dirigirse a una gran superficie donde el aparcamiento es gratuito. Y añaden otro inconveniente: el perjuicio medioambiental que se produce, ya que la Ora impulsa una mayor movilidad de los vehículos.

La Ora, indican desde la Asociación, "sólo sirve como soporte legal para a la actividad económica de la empresa que en cada momento tenga la concesión administrativa. Un contrato que va a suponer a la actual empresa más de veintidós millones de ingresos, los cuales se sufragan en parte a través de lo que el ciudadano paga por estacionar en la Zona Azul y por los arrastres de la grúa".

Es insólito de todo punto, añaden desde la Asociación, que, por una parte, se defiendan y lleven a efecto reducciones de impuestos, que en definitiva sirven para financiar los servicios públicos, mientras que por otro lado se impongan "impuestos privatizados" que sólo sirven para generar beneficios empresariales.

