Cs levanta sus «líneas rojas» a Vox: «No tiene sentido congelar los Presupuestos por cabezonerías»

La vicealcaldesa suaviza su defensa sobre LGTBI y Cooperación.

Ciudadanos pretende llegar sin «líneas rojas» a la inminente negociación del Presupuesto municipal de Alicante entre el bipartito y la oposición. Un cambio de discurso frente a la reciente férrea defensa de las partidas destinadas a LGTBI y Cooperación que Vox reclama eliminar de las cuentas de 2020 para no bloquear el documento estratégico para el gobierno. «Quiero que Alicante tenga los mejores presupuestos posibles y los más consensuados, que salgan adelante. No tiene sentido que se queden congelados por poner determinas lineas rojas o cabezonerías», señaló ayer la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez a la pregunta de si Cs prevé mantener las «líneas rojas» puestas frente a Vox.

Así, tras semanas manteniéndose firmes ante las exigencias de los ultras, incluso calificando a Vox de «formación xenófoba, racista y supremacista» en un pleno, la formación naranja defendió ayer, a través de Sánchez, que lo importante es aprobar los Presupuestos municipales, que el bipartito pretende empezar a negociar a partir de la semana próxima.

Fuentes del Gabinete de Alcaldía, por su parte, quisieron precisar las palabras de la vicealcaldesa, señalando que Mari Carmen Sánchez quería trasladar al resto de grupos que retiren sus «líneas rojas» de cara a las conversaciones para los Presupuestos de 2020, en alusión directa a Vox y también a los socialistas, que ya han anunciado que no se sentarán en la mesa si los ultras están invitados.

Desde el grupo ultra, el concejal Mario Ortolá señaló ayer que «cabezonería es subvencionar con dinero de los alicantinos a las organizaciones de izquierdas y mantener sus chiringuitos ideológicos».

Ese cambio de postura de Cs no gustó entre la izquierda. Desde el PSOE, Francesc Sanguino apuntó contra Vox y Cs, recordando que los socialistas no negociarán con el bipartito por no excluir de la mesa a los ultras. «Veo con tristeza que además somos el único partido que parece no haber normalizado la conducta ultra de Vox, un grupo que chantajea con la responsabilidad social de los presupuestos públicos, niega los derechos culturales y quién sabe si en breve nuestros derechos civiles también. Y veo aún con mayor tristeza que Barcala ha encargado al sastre el traje de ultra a medida para el pleno de presupuestos», señaló ayer el portavoz socialista.

Más reacciones



Desde Unidas Podemos, el portavoz Xavier López cargó contra los naranja por modular el discurso. «Nos preocupa que se reduzca a cabezonería por parte de Cs lo que hace un mes era una defensa férrea de las concejalías de Igualdad, Cooperación y del area LGTBI. Sánchez debe aclarar si Cs está dispuesta ahora a ceder ante la ultraderecha. Parece que Ciudadanos no está dispuesta a bajarse de la competición por ver quién es más de derechas en este Pleno municipal». Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, reclamó a Cs que no ceda ante Vox: «Esperamos que cumplan su palabra y no claudiquen ante la agenda de la extrema derecha, que afecta a la defensa de los derechos humanos, como sí que ha hecho ya el PP de Barcala. Por eso les instamos al bipartito a negociar con la oposición progresista y dejar de lado la reedición del trasnochado y radical trío de Colón en Alicante, como parece que están negociando».

Luz verde a las cuentas de Vivienda a la espera de Turismo



El Patronato de la Vivienda, en la reunión mantenida ayer, dio el visto bueno a su presupuesto para 2020 por siete votos a favor, tres abstenciones (PSOE y Podemos) y un voto en contra (de Compromís). El presupuesto para este año asciende a 4,5 millones de euros, de los que 3,4 millones de euros serán para inversiones reales. Con esta votación, al bipartito sólo le falta aprobar el presupuesto de un ente autónomo: el de Turismo, previsto para el próximo lunes.