Sanidad obliga a hacer guardias a médicos con más de 55 años por la falta de especialistas

El Sindicato Médico detecta en los últimos meses doce casos en hospitales de Alicante, Orihuela y Marina Baixa.

La falta de médicos está llevando a las direcciones de los hospitales a rechazar las peticiones de aquellos profesionales que solicitan no hacer guardias una vez cumplidos los 55 años, algo que les permite la propia normativa de la Conselleria de Sanidad. Estas guardias se hacen tanto en Urgencias como en un buen número de servicios, como Pediatría o Neurología, que tienen profesionales en planta las 24 horas del día para atender cualquier contratiempo que surja con los enfermos ingresados o con los que llegan a Urgencias.

El Sindicato Médico ha detectado en los últimos meses hasta 12 casos en distintos hospitales de la provincia, entre ellos el Hospital General de Alicante, el de Marina Baixa y Orihuela. Una situación que afecta, sobre todo, a médicos de servicios en los que es más difícil encontrar a profesionales, como es el caso de Pediatría, Radiología, Urología, Cirugía Vascular y otras especialidades quirúrgicas.

«Es un riesgo, tanto para la salud del paciente como para la del profesional, permitir que trabajen 24 horas seguidas médicos que no se encuentran en condiciones para hacerlo y que a lo mejor tienen que meterse en quirófano a operar a las 3 de la mañana cuando ya llevan muchas horas trabajando», advierte Víctor Pedrera, secretario provincial del Sindicato Médico.

En la Comunidad Valenciana, los médicos mayores de 55 años pueden pedir no hacer guardias siempre que lleven diez años haciéndolas de manera ininterrumpida, según explican desde el Sindicato Médico. El matiz viene en que la orden que regula este derecho lo condiciona a las necesidades del servicio. «Siempre ha habido jefes de servicio que ponían pegas a que los médicos más mayores dejaran de hacer guardias, pero era más bien algo puntual en el caso de unidades con muy poca plantilla. Pero en los últimos meses nos estamos encontrando con un goteo de casos de gente a la que se le niega este derecho», señala Víctor Pedrera, secretario provincial del Sindicato Médico. Algunos de los casos detectados por el sindicato son de médicos con 59, 60 y hasta 64 años, «y también nos están llegando quejas de trabajadores a quienes se había concedido la exención, y ahora se la están retirando por necesidades del servicio».

También en las localizadas



La situación también se está dando en el caso de las guardias localizadas, en las que el médico solo se desplaza al hospital en caso de que sea requerido por una urgencia. «El problema es que los pacientes cada vez son más complejos y en la mayor parte de los casos, el médico acaba acudiendo al hospital, incluso a altas horas de la madrugada».

Esta situación se repite en el resto de la Comunidad Valenciana, donde el Sindicato Médico ha representado ya a medio centenar de médicos que han recurrido la negativa de sus jefes a no hacer guardias. «Para ganar estos casos, por lo general tenemos que recurrir a los servicios de salud laboral de los hospitales, para que dictaminen que el médico no está en condiciones físicas de seguir haciendo guardias», explica Andrés Cánovas, presidente del Sindicato Médico en la Comunidad Valenciana. Cánovas recuerda que en caso de que el servicio tenga problemas para cubrir las guardias, y antes de negarle a un médico mayor estar exento de hacerlas, éstas se deben de ofertar a los médicos de otros departamentos «y eso no se está cumpliendo».

A las dificultades que tiene Sanidad para encontrar médicos en muchas especialidades se suma el problema del envejecimiento de las plantillas. Durante los próximos diez años se van a jubilar el 45% de los médicos de hospitales y centros de salud y el 60% de las plantillas tiene más de 55 años.

Más guardias de las que marca la ley y en condiciones deficitarias



El Sindicato Médico denuncia también que se está obligando a los médicos a realizar un número mayor de guardias mensuales de las que regula la norma de la Conselleria de Sanidad y que son tres. «Nos estamos encontrando con servicios en los que un médico hace hasta 9 guardias de 24 horas en un mes, alegando de nuevo necesidades del servicio», lamenta Víctor Pedrera. También en el caso de las guardias localizadas está habiendo problemas. «Su número máximo no está regulado y nos encontramos con servicios en los que hay 15 guardias localizadas al mes». Este tipo de guardias, añade Pedrera, «se ha convertido en un auténtico calvario en algunas especialidades donde la presencia del médico se requiere de manera sistemática y estas guardias se cobran al 50%». Este sindicato reclama que su número máximo sea de 7 al mes y que cuando el trabajador deba acudir al hospital sea considerado como una guardia de presencia. El Sindicato Médico también tacha de «lamentables» las condiciones en las que se hacen las guardias. «Si un médico sale de quirófano de madrugada, no le dan servicio de catering y tampoco hay zonas de descanso adecuadas», señala Pedrera.