Controlan el incendio que ha obligado a desalojar el aeropuerto de Alicante-Elche

Un incendio en la cubierta de la terminal del aeropuerto de Alicante-Elche ha obligado a desalojar durante media hora el edificio y la operaciones, tanto de entrada como de salida de aviones. No hay heridos y el fuego ya está controlado y se está ventilando la zona. En el siniestro están trabajando los propios bomberos del aeropuerto reforzados por 15 compañeros de Alicante y Elche.





?? Actualización







El Aeropuerto de #Alicante- #Elche no admite vuelos de llegadas. Hasta ahora se están operando salidas. — Aena (@aena) January 15, 2020

De momento sólo están saliendo los vuelos que tenían ya el pasaje que ya había facturado su equipaje y estaba en las salas de embarque. El resto de los pasajeros está fuera de la terminal mientras terminan las labores de ventilación y no saben qué sucederá con ellos porque se están desviando vuelos a otros aeropuertos.Por el momento: uno al aeropuerto de Valencia y otros 3 a Internacional Región de Murcia.Al parecer el fuego podría haberse originado en una. En estos momentos el tráfico aéreo sufre retrasos y hay algunos pasajeros y trabajadores fuera de la terminal. Pese a que no hay cancelaciones, de momento, sí se están produciendotanto en la salida como en la llegada de los vuelos., según apuntan taxistas a los que no se permite acceder a la zona de salidas.