Al portavoz de Vox "le gusta" un comentario que propone "pegarle fuego" a la sede de Compromís y Podemos en el Ayuntamiento de Alicante

Al portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Mario Ortolá, "le gusta" un comentario publicado en su perfil social que propone "pegarle fuego" a las dependencias municipales que comparten Compromís y Podemos en el Consistorio alicantino, situadas en una planta intermedia del edificio principal del Consistorio.

La polémica surge tras un comentario inicial del propio Ortolá, publicado a primera hora de esta mañana: "A quien madruga, Dios le ayuda. Lo peor es empezar el día encontrándote esto nada más subir la escalera del Ayuntamiento". El mensaje, en la red social Facebook, ha provocado una rápida respuesta de sus seguidores. Entre ellos, el de una persona que propone: "Pégale fuego". Ese comentario ha obtenido la interacción de Ortolá, que ha puesto un emoticono que se traduce con un "se divierte".

Ortolá, a preguntas de este diario, ha intentado restar importancia al hecho, disculpándose además con quien se haya podido sentir ofendido: "Ha sido una foto tomada a las siete y media de la mañana y en tono de humor sin ninguna mala intención. Si alguien se ha sentido ofendido, pido sinceras disculpas. Nosotros por nuestra parte seguimos esperando disculpas por la llamada de odio de Pablo Iglesias la noche de las andaluzas de 2018".



Ese gesto del portavoz de Vox, el "me gusta" al comentario de "pegarle fuego", no ha gustado nada en las filas de la izquierda. En concreto, el portavoz de Podemos, Xavier López, ha respondido con otro mensaje en redes, en el que ha reprobado la actitud de Ortolá: "Al portavoz de Vox en el Ayuntamiento le resulta gracioso que alguien incite a prender fuego los despachos de Unidas Podemos y Compromis. Para ser un violento no es necesario ejercer violencia, basta con legitimarla. De estos personajes se vale PP y Cs en el Ayuntamiento de Alicante". López se refiere, entre otras derivadas, a las próximas negociaciones de los Presupuestos, de las que el bipartito no prevé excluir a Vox, como había exigido el PSOE (principal grupo de la oposición) para sentarse en la mesa a dialogar con el alcalde, Luis Barcala, y la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez.

López subraya que le preocupa "la banalización de la violencia por parte del portavoz de Vox". A su juicio, "que alguien aliente a la quema de los despachos de Unidas Podemos y Compromis, en un contexto de continuos atentados contra las sedes de partidos de izquierdas y cuente con la complicidad de cargos institucionales de la ultraderecha nos situa en una diana de la que Ortolá será el máximo responsable".