Unidas Podemos insta al Partido Popular a que «combata las escombreras ilegales»

El grupo municipal de Unidas Podemos insta al Partido Popular a «cumplir su programa electoral» y limpiar las escombreras ilegales que «prometió combatir». La formación anuncia, además, que llevará una iniciativa al pleno de enero para evitar su proliferación.

«Hace más de un mes, pedimos explicaciones al Gobierno municipal sobre si el incremento de la vigilancia de las zonas donde proliferan las escombreras ilegales anunciado se había llevado realmente a cabo o si solamente se trató de una maniobra electoral», indica la formación. Una pregunta para la que, como «ya es habitual desde que la derecha gobierna, el bipartito no dio respuesta alguna». Sin embargo, añaden que el lamentable estado actual de la zona de las Torres de la Huerta y de Rabasa «confirma que no se está actuando para combatir este problema».

El portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento, Xavi López, ha acudido a visitar ambos lugares acompañado por vecinos y vecinas que llevan meses denunciando una situación que, según López, «afecta a las personas, a nuestro patrimonio cultural y además tiene un gran impacto medioambiental en la ciudad». La zona de las Torres de la Huerta, pese a que Barcala prometió el «incremento de las sanciones para combatir las escombreras ilegales», se ha convertido en un "recorrido guiado" por las diferentes acumulaciones de residuos y enseres.

«Montañas de neumáticos, ladrillos, muebles y piezas de vehículos que se suceden a lo largo de todo el camino que conecta unas torres con otras, ahuyentando a los posibles visitantes de este icono cultural que se encuentra protegido», subrayan los representantes.

Para el portavoz, «la actitud del Partido Popular está perjudicando gravemente a nuestro patrimonio cuando deberían trabajar para convertir las torres en un símbolo de nuestra ciudad y permitir que los alicantinos y alicantinas disfruten de ellas». Por este motivo, asegura López, «ya que el alcalde opta por no decir nada sobre este problema», desde Unidas Podemos «llevaremos a pleno una iniciativa para limpiar el actual estado de estas zonas, e impedir el acceso con vehículos», de esta manera se podrá "evitar que nuestros bienes patrimoniales se conviertan en el vertedero de Alicante».



Respuesta municipal

Por su parte, el Ayuntamiento sostiene que todos estos enseres y materiales se encuentran en un recinto privado, lo que limita la actuación municipal al respecto. Fuentes de la administración explican que «ya hay un procedimiento abierto contra los propietarios y que no se puede intervenir en la zona hasta que dicho proceso no finalice». Asimismo, indican que esto es el resultado de «la falta de civismo de muchos» y que el Ayuntamiento no puede destinar siempre el dinero «de todos» para limpiar lo que «ensucian algunos».