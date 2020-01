El tiempo en Alicante: lluvias débiles esta tarde y más abundantes en las Marinas

Meteorología activa la alerta amarilla por temporal marítimo

La formación de una «minigota» fría sobre la provincia hoy viernes acabará durante 24 horas con el tiempo anticiclónico que preside el día a día climático de la provincia desde Navidad. Meteorología prevé que el embolsamiento de aire frío en las capas altas de la atmósfera provoque esta tarde lluvias generalizadas y temporal marítimo en toda la provincia pero serán más persistentes en las Marina Alta y Baixa, donde se pueden recoger unos 25 litros por m2.

Puede nevar por encima de los mil metros en l`Alcoià pero no con la intensidad para que cuaje. El día será también un tanto desapacible en Alicante, aunque ahora luce el sol, pero con menos lluvias y sobre todo por la tarde. Subirán ligeramente las máximas pero no pasarán de los 16 grados en una jornada típica del invierno... en Alicante. El sábado ya no lloverá y el domingo sol, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa también este viernes al alerta amarilla en el interior norte de Castellón por vientos de hasta 80 kilómetros por hora y en el litoral de la provincia de Alicante por fenómenos costeros. Según Aemet, este viernes entra algo de aire frío y la calma atmosférica volverá nuevamente el sábado a Valencia, lo que dará lugar a que, a primera hora de la mañana del domingo, la temperatura sea más fría pero lucirá el sol en toda la Comunidad.

Todo tras un mes de diciembre que resultó muy húmedo y muy cálido. La temperatura media, 10.8º, fue 2.1º superior que la de la climatología de referencia (8.7º), y la precipitación media acumulada fue 91.9 l/m2, que es un 84% superior que la del promedio climático del periodo 1981-2010 (49.9 l/m2). Diciembre de 2019 fue el segundo más cálido desde al menos 1950, pero con una temperatura media casi igual que la de 2015, que es el más cálido de la serie.

Aunque el mes empezó y acabó con valores de temperatura próximos a lo normal o ligeramente fríos, en los días centrales, sobre todo entre el 18 y el 28, se produjo un anómalo episodio de altas temperaturas que tuvo su punto culminante en el día 21, cuando se superaron 25º en muchas localidades del litoral y zonas bajas del prelitoral de Valencia, Castellón y norte de Alicante.

Con las técnicas geoestadísticas que se aplican para calcular la temperatura media en el promedio de la superficie de la Comunidad Valenciana, el día 21 fue el día de diciembre más cálido desde al menos 1950, y la temperatura máxima registrada en los observatorios de València, Alicante y Castellón (25.3º) es el valor más alto en un mes de diciembre en décadas.

El carácter húmedo del mes estuvo determinado por el temporal de levante de los días 2 al 5, cuando hubo precipitaciones generalizadas en todo el territorio y de intensidad moderada a fuerte. Los valores más altos de precipitación acumulada en diciembre, se registraron en observatorios de la zona de montaña de la comarca de la Safor situados en el macizo del Montdúver: la Drova, 487.4 l/m2; Barx, 422.2; Ador, 342.2. También en otros observatorios de Valencia y del norte de Alicante como Gandia, Miramar, Carcaixent, l'Orxa, Orba o Pego se superaron los 200 l/m2. En Xábia se recogieron 138 litros/m2, en Torrevieja 102 y en Alcoy, 91 litros por m2.