El Hospital de Sant Joan aplaza una cita de un paciente después de tenerle un año en espera

La máquina es la única existente para tomar imágenes de la boca.

Un año llevaba Jesús Menargues esperando cita con el servicio de Maxilofacial del Hospital de Sant Joan, de referencia para toda la provincia de Alicante. Cuál fue su sorpresa cuando el pasado 5 de diciembre, día que por fin tenía cita en el hospital, la doctora que le atendió le dijo que debía seguir esperando. El aparato que hace las radiografías de la boca, llamado ortopantomografía, llevaba estropeado dos semanas «y sin esa prueba, es imposible determinar qué problema tengo en la boca». Menargues tuvo que marcharse a su casa y desde ese día nadie del hospital le ha vuelto a llamar para darle una nueva cita.

Mientras el tiempo pasa, este paciente asegura que sufre muchas molestias en la boca, «porque se me están moviendo piezas arriba y abajo». Afirma que ha consultado su caso a un dentista privado «y el presupuesto que me ha dado para el tratamiento supera los 3.000 euros, que para mí es mucho dinero».

Queja y denuncia



El día que le cancelaron la cita, este paciente puso una queja ante el Servicio de Atención e Información al Paciente del Hospital. «No fui el único, por el camino me llevé a tres pacientes más que estaban en la misma situación que yo y en el servicio donde se ponen las quejas había una cola enorme». Este paciente asegura que no está dispuesto a esperar mucho más tiempo y que si en el plazo de un mes desde que puso la queja Sanidad no le ha dado una alternativa, «pienso denunciarles».

Según ha podido saber este periódico, el aparato, dependiente del servicio de Radiología, lleva estropeado desde mediados del mes de noviembre. Es la única máquina para hacer radiografías de la boca en todos los hospitales públicos de la provincia, por lo que esta avería ha obligado a cancelar 400 pruebas, según fuentes hospitalarias. También está dificultando seriamente el desarrollo de las consultas de Maxilofacial porque esta prueba es imprescindible para el diagnóstico de cualquier problema de la boca, aunque en aquellos casos más complejos se está recurriendo a otro tipo de pruebas radiológicas más complejas.

De momento esta avería no ha obligado a cancelar ninguna operación, según señalan otras fuentes del hospital, ya que los pacientes que entran en quirófano estos días tienen las pruebas hechas con anterioridad, pero de prolongarse la avería estas intervenciones correrían riesgo.

Desde la Conselleria de Sanidad aseguran que el aparato de ortopantomografía «está en fase de reparación en el momento actual». Un trabajo que se está prolongando en el tiempo ya que lo asume «una única empresa de la Comunidad Valenciana, y al parecer con un único técnico que reside en Valencia». Desde la conselleria señalan que se han hecho reclamaciones para agilizar la reparación, pero, «dadas las fechas navideñas, no se ha podido solventar». Aseguran que la reparación se llevará a cabo esta semana.

Fuentes del hospital sostienen que el aparato ya ha superado la década de vida, por lo que sería conveniente su renovación de cara a prevenir futuras averías.