Los centros de salud de Alicante cierran esta semana dos días por las fiestas

Los centros de salud permanecerán esta semana cerrados dos días, el martes y el miércoles. A la festividad por el 1 de enero se suma que el 31 es festivo en Sanidad. Estos días permanecerán abiertas las 24 horas las urgencias extrahospitalarias, como si se tratara de un domingo. En la ciudad de Alicante funcionan tres puntos asistenciales, en la calle Aaiún, en el centro de especialidades de Babel y en el centro de salud Cabo Huertas,

Desde la conselleria no se ha previsto ningún refuerzo adicional especial para esta semana en los centros de salud. Desde el departamento de Ana Barceló señalan que ya existe un refuerzo activo desde el día 1 de octubre, que supone este año la contratación de un centenar de profesionales más en toda la Comunidad Valenciana en aquellas áreas de salud que cuentan con un mayor número de desplazados, "lo que supone una inversión de más de 1.600.000 euros".

También hay previsto, aunque aún no se ha puesto en marcha, un plan de contingencia que incluye una serie de medidas a implementar en función de la evolución del aumento de demanda asistencial por motivos relacionados con el invierno y el frío, especialmente la gripe. En la Comunidad Valenciana, la epidemia aún no ha hecho su aparición y no se prevé hasta mediados del mes de enero.