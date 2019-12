Furor por la Cabalgata de Reyes: las 6.500 sillas, vendidas en diez horas

Los más madrugadores esperan durante casi seis horas para la apertura de las taquillas de la Plaza de Toros

Todas las sillas de la Cabalgata de Reyes Magos, vendidas el primer día. En diez horas, entre las casi 3.000 que se adquirieron a través de internet y las 3.500 que se vendieron de manera presencial, todas a 3 euros cada una.

Casi seis horas de espera frente a las taquillas de la Plaza de Toros esperaron los más madrugadores para asegurarse un sitio preferencial en la multitudinaria Cabalgata de Reyes Magos del próximo 5 de enero en la ciudad de Alicante. Y eso que este año, por primera vez, el Ayuntamiento habilitó la venta «on line», para intentar reducir las colas que se registraron el pasado año. En ambas plataformas, se evidenció el furor que causan sus majestades de Oriente entre los alicantinos. Las 6.500 sillas repartidas por el recorrido se vendieron el primer día, en solo diez horas.

Así que hoy ya no se abrirán las taquillas de la Plaza de Toros (ayer se habilitaron hasta cuatro puntos). Las sillas volaron. Esa rapidez provocó quejas entre alicantinos, que criticaron a través de las redes sociales que en apenas unos minutos ya fuera imposible poder comprar sillas por internet. Y así fue. Poco después de las 10 de la mañana, ya no quedaban localidades a la venta «on line», mientras seguían las colas a las puertas de la Plaza de Toros. Hasta allí fueron los más tradicionales, los que quisieron asegurarse las sillas sin tener que depender de las nuevas tecnologías. «Hemos venido aquí porque lo vemos más seguro. Preferimos comprarlas en la taquilla que por internet», señaló Isidro Segurado, que estuvo haciendo cola desde las seis y media de la madrugada. Dos horas antes, llegó Juan Cruz, lo que no le valió sin embargo para ser el primero de la cola. «Hemos sido los segundos. Hemos venido a la Plaza de Toros para asegurarnos poder elegir mejor el sitio», señaló el alicantino, que, como la mayoría, acudió acompañado a hacer cola. Algunos, debido a las horas de espera, llegaron incluso con sillas para hacer más cómodas las horas de cola. Hasta seis tuvieron que aguardar frente a las taquillas los más madrugadores. «Este año ha habido menos gente que el año pasado. Se nota la venta 'on line'», añadió Lorena Sánchez, que hizo acto de presencia sobre las seis de la madrugada. Una hora y media más tarde llegó Rosa María Regalado, quien también subrayó que ayer hubo colas menos largas.

El concejal de Fiestas, el popular Manuel Jiménez, calificó de «exitazo» la novedad de la venta de sillas por internet. «En veinte minutos se han registrado 409 personas, que han comprado el 40% del aforo. El restante 60% se han vendiendo en la Plaza de Toros», señaló Jiménez, quien abrió la puerta a cambiar los porcentajes de venta (aumentando la venta online) para el próximo año. Eso sí, admitió que el Ayuntamiento no se plantea ampliar el recorrido para, a su vez, incrementar las sillas disponibles para la Cabalgata. «No lo vemos viable por motivos de seguridad. No se puede cortar la avenida Salamanca porque es una vía de escape para el tráfico y la avenida de la Estación es el punto de encuentro para la cabalgata», afirmó.

Recorrido y regalos



Como es habitual, a las 19 horas del próximo 5 de enero arrancará en Luceros la LXXII edición de la Cabalgata de Reyes Magos de Alicante. El recorrido a seguir será Plaza de Luceros, Alfonso el Sabio, Rambla de Méndez Núñez y calle Rafael Altamira, para acabar en la plaza del Ayuntamiento, donde como novedad se producirá la adoración a sus majestades. Previamente, los Reyes llegarán a las 17 horas al muelle 4 del Puerto (las Escalinatas de la Reina), para a continuación dirigirse al espectáculo que se organizará en la Plaza de Toros (desde las 17 horas), con entrada mediante invitación.

La Cabalgata empezará con la etapa lúdica, donde participarán una banda de cornetas y tambores, animación infantil, muñecos de nieve, batucada, bailarinas gigantes, hinchables de animales, bandas de músicas, colla de dolçaina i tabaleters, además de los carteros reales. Luego llegará la etapa bíblica, con San José pidiendo cobijo en la posada, la anunciación de los pastores, el registro en el padrón, nacimiento de Jesús y la estrella, que se cerrará con las esperadas carrozas de los Reyes Magos. La Cabalgata concluirá con la etapa comercial, en la que participarán las empresas colaboradoras. Durante el recorrido se prevén repartir más de 100.000 regalos desde las distintas carrozas que tomarán parte. Los Reyes aportan regalos por iniciativa propia para la Cabalgata y esta vez no será una excepción. El rey Baltasar, que será encarnado por el director general de Carmencita, Jesús Navarro, junto a sus pajes, repartirá más de 20.000 productos de la empresa de alimentación, desde infusiones a productos para preparar paella. El rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, que se convertirá en Gaspar, regalará 20.000 juguetes y otros artículos; y otro tanto Melchor, papel que corresponderá al médico José María Gómez-Reino Sanchís.

Los cajones vuelven a proteger Luceros



Tras el fiasco de las luces de Navidad, el bipartito decidió que se dispararán mascletás los días 31 de diciembre y 4 de enero

Las mascletás que se dispararán para finalizar el año (31 de diciembre) y en la previa de la Cabalgata de los Reyes Magos (4 de enero) obligaron ayer a volver a proteger los caballos de Luceros. Así, los cajones que cada mes de junio se colocan para amortiguar las consecuencias de los disparos pirotécnicos volvieron ayer a instalarse en la emblemática fuentes.

El Ayuntamiento anunció ayer que los trabajos para colocar las protecciones iban a iniciarse a última hora de la noche (sobre las 22 horas) y que estaba previsto que se prolongasen hasta las 4 de la madrugada, lo que obligó a limitar el tráfico alrededor de la glorieta en horario nocturno.

Pese a que el gobierno de Barcala anunció que suprimía las mascletás para evitar más daños sobre una fuente que se prevé rehabilitar en 2020, el fiasco de las luces de Navidad llevó a que el ejecutivo municipal volviera sobre sus pasos y recuperase una iniciativa que se puso en marcha durante la etapa del tripartito.