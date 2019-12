La izquierda en bloque «pasa» de la cena en las partidas impulsada por Manuel Jiménez

Ningún representante de los grupos de izquierda (PSOE, Podemos y Compromís) acudirán este sábado, 28 de diciembre, a la «jornada de convivencia» para «promover el movimiento asociativo» en las pedanías convocada desde la Concejalía de Participación Ciudadana y Partidas Rurales, dirigida por Manuel Jiménez (PP), protagonista de la actualidad municipal en este mes de diciembre por el criticado retraso en la instalación de las luces navideñas.

A la izquierda no le gusta ni el fondo ni la forma de la cena. Aseguran que la cena promovida por Jiménez tiene un tinte «populacho» que recuerda a la etapa de Sonia Castedo al frente del Ayuntamiento de Alicante, además de subrayar que la invitación no se ha realizado de manera formal a los grupos. Desde el PSOE, Sanguino defiende que con el dinero destinado a una cena «privada, a la que no pueden asistir los vecinos que ellos quieran» se tenía que haber organizado un acto abierto a todos, «como una chocolatada, por ejemplo, en la que también pueden participar los niños y niñas». En Podemos, por su parte, tildaron de «despropósito» que el Ayuntamiento organice este acto «con dinero público mientras no cumple con los vecinos», ya que desde las partidas continúan reclamando inversiones, sobre todo para mejorar el asfaltado y la iluminación. Por último, desde Compromís tampoco ven «conveniente el formato».

En la invitación enviada desde la concejalía a las entidades sociales se habla de una «jornada de convivencia» para «promover el movimiento asociativo» con un acto previsto este sábado, a las 21 horas, en «uno de los salones de las partidas». De cada asociación de la Junta de Distrito 5 podrán asistir diez personas. «Se trata de una jornada festiva, coincidiendo con los Inocentes», recoge la invitación. Desde Podemos, incrédulos de que se convocase este acto con dinero público, llegaron a llamar a la concejalía para confirmarlo. Y así fue, aunque la izquierda no tienen intención de asistir.