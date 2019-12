El Defensor del Pueblo investiga si la tramitación de los macrodepósitos del Puerto de Alicante vulnera derechos fundamentales

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha abierto una investigación sobre el proceso seguido en el Puerto de Alicante que dio lugar al cambio sustancial de la concesión para dar cabida legal a la construcción de seis macrodepósitos de combustible de 26 metros de altura cada uno. La apertura es consecuencia de una queja presentada por Ecologistas en Acción, que en su escrito denuncia que en la tramitación del cambio podrían haberse vulnerado derechos fundamentales, como el que el Puerto no respondiera a los recursos de alzada "y se limitara a publicar un escrito general respondiendo a las alegaciones en el Boletín Oficial de la Provincia", subraya Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción en Alicante.

La organización ecologista cuestiona, incluso, que "el abogado del Estado que avala las decisiones de la Autoridad Portuaria es miembro del Consejo de Administración. O sea, es juez y parte", denuncia arribas. "Valoramos muy positivamente la apertura de la investigación porque en los últimos tiempos el Defensor del Pueblo ha endurecido mucho los requisitos para admitir quejas", asevera Arribas.

Ecologistas en Acción, asegura, por otro lado, que la Unión Europea no considera el almacenamiento de hidrocarburos como una inversión sostenible, compatible con la política de lucha contra la emergencia climática, según el documento en el que se incluye una lista de actividades económicas consideradas sostenibles. Es decir, aquellas que pueden hacer una contribución sustancial a la mitigación o adaptación al cambio climático y que no ponen en cuestión otros objetivos ambientales. "Se ha excluido explícitamente al almacenamiento de hidrocarburos, que no se considera un proyecto sostenible, ya que puede perjudicar uno de los objetivos medioambientales clave, que es garantizar la transición energética hacia una economía descarbonizada y de cero emisiones de gases de efecto invernadero".

El Consejo de Administración del Puerto de Alicante aprobó el pasado 25 de julio, tras más de un año de tramitación, la modificación sustancial de la concesión de Terminal Marítima del Sureste en los muelles 19 y 21 para permitir la construcción de una terminal para el movimiento de combustible en un complejo con seis depósitos de 26 metros de altura para gestionar 111.699 m?3; de gasoil todos los años. El Puerto justificó su decisión en un informe del Abogacía del Estado, que certifica que la petición de TMS se ajusta a derecho para una actividad ya permitida por el Puerto.

Los abogados aseguran, además, que el protocolo de intenciones firmado en 1995 para no mover más combustible tras la retirada de los depósitos de CLH quedó en papel mojado en 2015, al entrar en vigor la nueva ley jurídica del sector público, y que la actividad no será peligrosa si se toman las correspondientes medidas de seguridad como en el caso de las gasolineras de la ciudad.

En 2013 la empresa que quiere construir los depósitos, XC Business 90, comenzó su periplo administrativo en el Ayuntamiento donde, paradójicamente, se resolvieron todos los trámites hasta que desde el Consistorio comunicaron a la empresa que pidiera a TMS que solicitara al Puerto al modificación sustancial de la concesión, pero solo porque aumenta un 10% el volumen edificable.

La Abogacía del Estado estima que el proyecto contempla instalar los depósitos en la zona del Puerto más alejada de la ciudad «reservada para la ubicación de instalaciones especiales que permitan acoger graneles, y la solicitud planteada no supone ninguna variación en cuanto al aumento de superficie, puesto que la instalación está dentro del ámbito de la concesión, aunque sí se trata de una modificación sustancial de la concesión al superar en más de un 10% el volumen construido e inicialmente autorizado».

De ahí que Terminales Marítimas del Sureste solicitara la modificación sustancial de la concesión para ceder el uso de la parcela a XC Business 90, con el fin de construir la polémica planta de almacenaje y distribución de combustible compuesta por seis depósitos de 26 metros y diámetros variables entre 20 y 50 metros, así como la construcción de casetas de control, sala de bombas, un centro de tranformación, grupo electrógeno, vestuarios y oficinas.

En el informe, la Abogacía del Estado sostiene que el fin del proyecto para el que se solicita la modificación de la concesión no tiene nada que ver, por otro lado, con la construcción de una planta para la fabricación de biodiésel que tumbó finalmente el Tribunal Supremo en una sentencia del 18 de diciembre de 2012. Según los abogados, aquello no fue lo mismo porque en la solicitud para modificar la concesión se incluyó la construcción de una «planta industrial y el desarrollo en la misma de actividades de recepción y transformación de aceites vegetales», y eso sí suponía cambiar el objeto de la concesión de TMS.