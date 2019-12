La empresa afirma que las luces de Navidad llegan ya al 90% de las calles que tenían que iluminarse

La empresa que instala la iluminación navideña de Alicante, Destello Iluminación Decoración, prevé terminar mañana por la tarde con el encendido de los arcos en las calles elegidas para el alumbrado ornamental. El instalador, Javier Capella, asegura que tiene el 90% de las calles adornadas y que terminará esta noche en algunas aún pendientes en barrios como Benalúa y el Pla. Luego quedarán por instalar adornos en plazas como Luceros, de España, Soto y Gadea, o Juan Bautista Lafora, y la decoración luminosa de las fachadas de los mercados, que Capella pedirá al Ayuntamiento que indique qué adorna y cómo, tarea que dejará para el sábado.

El instalador explica que han estado trabajando contrarreloj varios equipos con cuatro grúas por las noches para instalar los arcos, con refuerzo de operarios, y señala que cumplirá con el pliego pese a que en un principio pensó que llegaría a un 60% de calles. No obstante, reconoce que durante la marcha se han introducido cambios, instalando en unas calles más arcos de lo que figuraba en el pliego y en otras menos, adornando calles que no estaban previstas y suprimiendo algunas por problemas operativos o negativa de vecinos a tener instalación de alumbrado, todo ello bajo supervisión del jefe técnico de Alumbrado, pero que en el cómputo general decorará el número de calles previstas con la cantidad de adornos que figuraban en el concurso. Asimismo, Capella ha explicado que en algunos puntos ha decorado farolas en lugar de poner arcos, como en las plazas, donde no le era posible colocarlos. Por ello, ha criticado que se trata de un pliego irreal con errores a modificar.

Como ejemplo, ha citado que durante esta mañana se están decorando más de 30 farolas en la Albufereta y la Playa de San Juan, que se iluminarán esta tarde. Que Villafranqueza ya tiene luces de Navidad, y que para mañana le quedarán calles del Pla como San Mateo y Padre Esplá. También iluminará hoy la Florida.

En cuanto a cambios sobre la marcha ha indicado que en Castaños en el pliego figuraban dos arcos y habrá seis, que en Pintor Gisbert ponía seis y habrá catorce, que en Pascual Pérez ha montado catorce en lugar de ocho, y que en San Vicente en lugar de once ha colgado diez.

El retraso en la instalación de las luces de Navidad en Alicante, cuyo encendido el Ayuntamiento anunció inicialmente para el 5 de diciembre, ha generado una enorme polémica hasta el punto de que el alcalde tuvo que pedir disculpas. El contrato no se firmó hasta el día 6, y el encendido, que se pospuso al 10, se produjo pero en solo tres calles y con la ausencia del regidor en el acto oficial. Alfonso el Sabio tardó tres días en montarse e iluminarse, aunque al final el instalador ha acelerado estos últimos días encendiendo progresivamente calles en los barrios, aún así con mucha demora frente al grueso de las grandes capitales españolas.