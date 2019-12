El Gobierno culpa a los agricultores de la crisis del Mar Menor y vuelve a dejarles sin agua del Tajo

El Ministerio para la Transición Ecológica volvió ayer a desautorizar a los técnicos y solo aprobó un trasvase de 7,5 hm3 a través del Acueducto Tajo-Segura para el mes de diciembre, que se destinarán exclusivamente al abastecimiento urbano. La decisión quedó plasmada en una orden ministerial que próximamente se publicará en el BOE. El anuncio se producía horas después de que la comisión de explotación del trasvase propusiera el trasvase de 19,6 hm3, o, lo que es lo mismo, la reapertura del trasvase, cerrado en noviembre, para la agricultura.

El Gobierno dice ahora que el cierre para el riego agrícola se debe a que es necesario tener en cuenta el estado ambiental del Mar Menor y los esfuerzos que, directa o indirectamente, realizan las Administraciones Públicas para revertir su mala situación. «El Miteco no puede ser ajeno a las responsabilidades que le corresponden en esta materia y, por tanto, la decisión de trasvase se ha adoptado teniendo en cuenta el estado actual de la laguna y de los efectos que el regadío produce sobre ella, con base en los principios de precaución y de no deterioro que rigen la gestión del Medio Ambiente», según apuntó en una nota. Los agricultores de la provincia afectados no vierten agua al Mar Menor.

Además de la aplicación de las reglas de explotación, en la decisión de trasvase se ha atendido al hecho de que una de las mayores presiones al Mar Menor es la de la contaminación difusa procedente del regadío en el Campo de Cartagena. En ese sentido, la gestión de la cuenca hidrográfica del Segura debe valorarse en su conjunto, tomando en consideración las diferentes situaciones y circunstancias que concurren en cada momento.

A 1 de diciembre, el volumen embalsado en Entrepeñas y Buendía era de 469,2 hm3, quedando un volumen autorizado pendiente de trasvasar de 26,7 hm3, por lo que resulta un volumen de embalse efectivo de 442,5 hm3, inferior al de referencia de 605 hm3 correspondiente al mes de diciembre. Por tanto, se constató que el sistema se encontraba en la situación hidrológica excepcional o nivel 3, que se inició en el mes de mayo. Ayer, sin embargo, los embalses de Entrepeñas y Buendía almacenaban 482 hm3, lo que da un «colchón» trasvasable de 82 hm3.

La comisión también constató que es previsible que el sistema se encuentre en situación hidrológica excepcional durante todo el trimestre de diciembre de 2019 a febrero de 2020, con unas reservas, a principios del mes de marzo de 2020, inferiores a los 415 hm3, es decir, muy próximo al umbral de 400 hm3 que imposibilita la realización de trasvases, ni siquiera para abastecimiento.

La noticia volvió a sumir ayer en el desencanto a los agricultores de Elche y la Vega Baja, que no vierten agua al Mar Menor.