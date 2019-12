Retiran la sedación al menor que se precipitó por una ventana en un colegio de Alicante

El menor que se precipitó el pasado viernes por la ventana del aseo del colegio Jesús María Villafranqueza por causas que se desconocen continúa ingresado en el Hospital General de Alicante. El niño, de 15 años, sufrió un traumatismo craneal importante al caer de una altura equivalente a un primer piso, y se le ha retirado la sedación. De momento responde con movimientos de piernas y brazos pero aún no ha recuperado la consciencia.

De momento la Conselleria de Educación no ha trasladado novedad alguna respecto al caso ni ha hecho públicos los motivos del accidente. La Policia Nacional, que acudió al colegio cuando se produjo la caída, lo considera un accidente y a no ser que lo solicite el juzgado no van a realizar ninguna diligencia más al respecto.