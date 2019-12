El PSOE acusa a Barcala de purgar a una técnico que alertó de irregularidades en la limpieza de colegios

El PSOE ha mostrado hoy su "más enérgica protesta" por la decisión del equipo de gobierno, liderado por el alcalde Luis Barcala, de "apartar" a la inspectora del contrato de limpieza de centros escolares y dependencias municipales tras haber denunciado numerosas irregularidades. "El que denuncia es castigado", ha afirmado el portavoz socialista, Francesc Sanguino, que califica la decisión de "escandalosa".

Los socialistas recuerdan que no "solo no se ha convocado la comisión de control sobre el contrato de limpieza de colegios, más aún, en lugar de convocar esta comisión para las fiscalización del mismo, la semana pasada el equipo de gobierno informó en rueda de prensa que se cambiaba de responsable, en lo que parecía a todas luces una caza de brujas, ha indicado el líder socialista. La funcionaria, según fuentes municipales, ha sido trasladada al área de Fiestas y Ocupación de Vía Pública. En sus reiterados informes, había alertado de que la plantilla de trabajadores no estaba al completo y que el servicio era deficitario. No constan sanciones a las empresas adjudicatarias del servicio de colegios en Alicante.

El Grupo Municipal Socialista advirtió la semana pasada de que era el tercer responsable de contrato que se nombraba en 2019, lo que era indicativo de que había algo que no funcionaba, lo que por otra parte ya conocen desde el equipo de gobierno ante las innumerables denuncias realizadas por el PSOE. "Parece obvio que la incapacidad del señor Barcala la pagan los funcionarios. En lugar de buscar soluciones y ocuparse de los problemas han 'cortado la cabeza' de quienes han osado levantar la mano para denunciar que se incumple el contrato de limpieza de colegios", añade Sanguino.

En este sentido, la edil socialista Llanos Cano ha aseverado que se trata de un hecho de gravedad mayúscula y en caso que no se convoque la comisión de manera urgente y se den las explicaciones pertinentes solicitaremos la comparecencia del concejal responsable, Jose Ramón Gonzalez en el pleno del ayuntamiento para que explique el porqué todos los funcionarios que han denunciado que no se cumple el contrato han sido apartados del mismo en una práctica que parece mas bien la implantación de una "ley del silencio" en este asunto.

El contrato de limpieza de colegios y dependencias municipales ha estado en el centro de la crítica desde que su inicio a manos de una UTE formada por Clece y Fissa.