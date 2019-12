La noria de Rabasa se va a Vigo en busca de un mayor «tirón navideño»

La noria de Rabasa ya no gira en Alicante. La Feria de Navidad ha perdido este año su atracción más popular e icónica de las últimas décadas. El motivo: la búsqueda de un mayor tirón económico. Ahora disfrutan de ella en Vigo, y luce en medio una ciudad que brilla a más no poder debido a su importante apuesta por el alumbrado y la decoración navideña. Su marcha a Pontevedra ha generado bastante polémica y controversia entre los usuarios de la feria alicantina, dado que los trabajadores del recinto entienden que busque fuera de la ciudad «el tirón navideño».

Además, según detallaron los feriantes, el origen de su marcha obedece a que el futbolista del Real Madrid y de la Selección Española, Sergio Ramos, alquiló la atracción para su boda. Fue tal la repercusión que sus dueños recibieron suculentas ofertas, entre ellas la de la localidad gallega, donde ha ido a parar. «La oferta de Vigo no es la de Alicante, allí se publicita más todo y se involucran en ayudar a los negocios», indicó una de las encargas de las atracciones. Ayer, varias familias que visitaron el parque de atracciones se asombraron al no encontrarla: «nos hemos quedado un poco chafados», decía una mujer con su hija en brazos. Fueron varios los que no sabían que la noria ya no estaba en este emplazamiento, donde ha estado más de veinte años. «Me parece fatal que no haya noria, la verdad que la echamos de menos», decía otra usuaria.

La inquietud también se ha trasladado al sector de los feriantes alicantinos. Algunos empleados de las atracciones lamentan su marcha, mientras otros prefieren tener cautela antes de hacer alguna valoración al respecto. «Vamos a esperar a ver qué ocurre este año y luego veremos si ha influido negativamente», comentaron los trabajadores. Aun así, vaticinan «un año flojo, como los últimos», puesto que aún muchos no se han recuperado de la crisis económica. Algunas voces sostienen que si la desaparición de la noria trae consecuencias «serán malas», pese a que otros prefieren optar por una postura más optimista. «Quizá después de todo el revuelo, los políticos hagan algo para que el año que viene vuelva la noria a Alicante», reflexionaba ayer un feriante.

Mayor competencia

Los feriantes no atraviesan por su mejor momento, aunque según señala la asociación alicantina, trabajan para poder ofrecer «la mejor oferta posible a las familias y visitantes de la feria». Los empresarios tienen numerosas reivindicaciones y reclaman, principalmente, que el Ayuntamiento se involucre «mucho más» en un futuro próximo para apoyar al colectivo. «La feria no está tan animada como los últimos años, pero es que nosotros no podemos hacerlo todo, necesitamos que la administración se acuerde un poco de los feriantes», explicaron miembros de la asociación alicantina. Los trabajadores han apostado este año por un árbol de Navidad de 25 metros y mejoras en el alumbrado que da la bienvenida al parque de atracciones. Sin embargo, no están muy contentos porque aseguran «dar más de lo que reciben».

Ahora se enfrentan también a otra cuestión, como es una mayor competencia para los más pequeños y las familias. La libertad horaria de las grandes superficies y la sustanciosa oferta de ocio para niños y niños durante los fines de semana ha reducido bastante la asistencia por el momento al conocido recinto localizado en el barrio de Rabasa.

«Hay una mayor oferta que antes y, lamentablemente, la feria no es la primera opción, aunque sea Navidad», subrayan componentes de la asociación de feriantes.

Más limpieza

Además, indicaron que también sufren problemas de seguridad y limpieza. Al tratarse de un recinto privado, los trabajadores corren con casi todos los gastos, y después de pagar el asfaltado del recinto donde se instala la feria -una de las grandes mejoras de este año-, reclaman más presencia policial en la misma, al igual que alguna empresa se encargue de recoger toda la basura que se genera. «Ha habido veces que hemos tenido que llamar para que vinieran a limpiar toda la porquería», matiza uno de los empleados del parque.

El colectivo entiende que se trata de un recinto privado, pero tal y como explicaron ayer, «consideramos que toda la provincia disfruta de la feria, y realmente pensamos que el Ayuntamiento puede hacer algo más», apostillaron los feriantes.

También reclaman más presencia policial en toda la feria. «No pedimos que haya patrullas todo el día aquí metidas, pero sí que acudan cuando los necesitamos», señalan los afectados. Esta denuncia se debe a que hace unas dos semanas hubo varios conatos de peleas entre jóvenes que se comportaron de manera incívica en varias atracciones. Los feriantes llamaron a la Policía, pero ningún agente se personó en el lugar, aseguraron los empleados. «Es necesaria más presencia policial en un entorno que acoge miles de personas día a día», añaden.

Asimismo, los feriantes esperan que este año sea el último de los malos, puesto que si durante la crisis económica llegaron a perder casi el 50% de las ganancias, apenas han recupera un 15% en los últimos seis años.

