Los ayuntamientos de la provincia de Alicante exigen medidas para poder contratar a los más de 400 policías locales que necesitan

Los principales ayuntamientos de la provincia exigen al Consell que solucione sus diferencias después de que uno de los socios del gobierno del Botànic II, Podemos, se alineara con el PP, Ciudadanos y Vox en las Cortes en contra de la contratación temporal de policías locales, dejando solos a PSOE y Compromís. Alcaldes y concejales piden que se articulen las medidas necesarias para poder contratar a los más de 400 agentes que necesitan los municipios para garantizar la seguridad. A esta cifra se suma la pérdida progresiva de otros 500 efectivos en la provincia por la ley de jubilación anticipada de la Policía en España a partir de los 59 años.

Al presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y alcalde de Elda, el socialista Rubén Alfaro, le preocupa especialmente la situación en que quedan las localidades costeras, que son las que suelen recurrir a interinos para reforzar el servicio en verano, y como ejemplo cita Dénia, Benidorm, El Campello y Xàbia. «Van a sufrir de lleno la decisión de Podemos y del PP. Como presidente de la FVMP denuncio el problema y exijo soluciones», señaló ayer. «En Elda el problema no lo tenemos porque no contamos con agentes en situación de interinidad. De hecho, las siete jubilaciones previstas se cubrirán el próximo año con plazas en propiedad. Es una tónica bastante parecida a la de otros municipios del interior. Sin embargo, el panorama cambia por completo en la zona de la costa».

Abundando en Elda, el edil de Personal, Jesús Sellés, destacó la apuesta del municipio por la estabilidad laboral. «Hemos sido previsores y todas las jubilaciones van a ser cubiertas en 2020 mediante pruebas selectivas para cubrir estas siete plazas en propiedad». En la plantilla hay 108 efectivos y faltan 15 para completar el cupo de los 123 agentes que se necesitan.

El Ayuntamiento de Alicante confía en que se arregle la situación con una modificación de la enmienda y que los municipios puedan seguir contratando policías locales interinos porque se necesitan. El concejal de Seguridad, José Ramón González, del PP, dijo no entender la actitud que ha tomado Podemos con respecto a la contratación de policías locales. «Es una decisión incomprensible. Esperamos que recapaciten ya que forman parte del gobierno del Botànic y tienen una responsabilidad para que se pueda reconducir la situación y garantizar la seguridad y la contratación de policías en las ciudades». Alicante cuenta con unos 550 agentes, de ellos unos 80 en interinidad, y necesitaría al menos 30 más para dar mejor servicio a la ciudadanía. A lo largo de este año sufrirá un centenar de bajas, según los sindicatos, por motivos de edad, de ahí que necesite interinos por la amenaza de las jubilaciones. Paralelamente se ha convocado una oferta de empleo público por más de 80 plazas pendiente de publicar en el BOE.

San Vicente del Raspeig tiene una plantilla de 86 agentes y faltan 11 puestos por cubrir por bajas y jubilaciones, que no se prevé que sea este año. Actualmente no hay ningún interino en la plantilla. Aunque la resolución de las Cortes no afecte al municipio, el alcalde, el socialista Jesús Villar, indica que es una solución intermedia para paliar los problemas de falta de agentes. San Vicente necesitaría por población 120 agentes pero se considera lejano ese incremento.



Plantilla estable

En Elche el concejal de Seguridad, Ramón Abad, señaló que de los cerca de 340 policías locales solo hay 16 interinos. Pese a que apuestan por «una plantilla estable, que sean funcionarios de carrera», pide una cadencia hasta 2020 para poder incorporar a nuevos agentes. «Aunque hemos sacado 49 nuevas plazas el proceso hasta realizar el examen y de formación de los agentes es muy largo», de ahí que se haga necesaria la incorporación de interinos mientras dura el proceso. La ciudad necesitaría 400 agentes para atender todas las necesidades. El equipo de gobierno quiere alcanzar esa cifra al final del mandato.

Benidorm cuenta con 213 policías. A 31 de diciembre se quedarán con 200 por las jubilaciones. Para 2020 faltarían por cubrir 35 plazas de agentes si se quiere atender correctamente a la población.

La Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de La Vila Joiosa recoge 82 plazas de policía local pero hay veinte menos. La concejala de Seguridad Ciudadana, Isabel Perona (PSOE), afirma que cuentan con interinos, por lo que espera «coherencia» en este tema. «Tenemos una plantilla un poco justa», sobre todo en verano cuando se multiplica la población. «Si no podemos echar mano de las bolsas es muy complicado porque sacar las plazas libres es muy costoso». Aún así hay un proceso abierto de selección de seis agentes para ir cubriendo las plazas que faltan en la medida de lo posible.

La principal preocupación de Federico Alarcón, concejal de Seguridad de Torrevieja (PP), es la ampliación de plantilla «porque no se ha cumplido ni la tasa de reposición desde 2010». El goteo de jubilaciones han dejado la plantilla en 155 y deberían alcanzar los 180-200. El 40% es interina y en torno a 25 agentes están en segunda actividad -no hacen servicios en la calle- por edad o enfermedad. Como medida inmediata el Ayuntamiento quiere ofertar 15 plazas.

En Orihuela, hay 126 policías, 25 menos que hace seis años, cuando la plantilla contaba con 151 funcionarios, de ahí que se haya convertido en el primer objetivo de la Concejalía de Personal. Los sindicatos aseguran que la ciudad debería contar con cerca de 200 efectivos para hacer frente a sus dimensiones y complejidad.

Alcoy cuenta con 57 agentes de 92 plazas creadas debido a las bajas por jubilación y están en cuadro. El concejal de Personal, Alberto Belda, explica que no tienen interinos pero que en breve llegarán a los 84 policías gracias a que ocho han superado la última convocatoria pública y a que se han aprobado 19 más, con lo que se aliviará en parte la situación. En Ibi tienen 22 policías y les faltan ocho más. Consideran que la negativa a contratar interinos es un problema añadido a la hora de ampliar la plantilla.

En Villena hay 58 agentes y faltan 14. No hay interinos y acaban de publicar la convocatoria de 11 plazas. En Monforte tampoco hay interinos y el Ayuntamiento sacará en 2020 tres plazas para funcionarios que se jubilan. La plantilla es de 17 agentes. En Monóvar hay 18 miembros, de ellos 5 interinos. Tres están de baja por enfermedad. Por las características de la población, lo ideal serían como mínimo 24. En Sax hay 10 agentes. Deberían ser 18 en plantilla. Se ha aprobado en mesa general la convocatoria de 5 plazas de agente. En Novelda la plantilla actual es de 47 miembros (de ellos 4 interinos) cuando deberían ser 52 (2 agentes por 1.000 habitantes).



El PP podría cambiar su voto al eliminarse el curso en el Ivaspe

PSPV y Compromís podrían conseguir en el pleno del 18 de diciembre el apoyo del PP para poder sacar adelante la enmienda a la Ley de Acompañamiento que modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales para permitir la contratación de interinos, después de que los populares hayan condicionado su apoyo a eliminar la obligatoriedad del curso previo en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) para los aspirantes. En la enmienda sobre policías locales, que estaba firmada por PSPV, Compromís y Unidas Podemos que se rechazó, quedando pendiente para el pleno, se añade un artículo nuevo a la ley en el cual se permite en los ayuntamientos excepcionalmente nombrar policías interinos en casos de urgencia y necesidad cuando no sea posible cubrir los lugares vacantes mediante un procedimiento ordinario.