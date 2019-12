El Ayuntamiento de Alicante inicia el montaje de las luces de Navidad en medio del enfado de los comerciantes

El instalador afirma que renunció porque se demoraba la firma del contrato y que accedió tras pedírselo personalmente el alcalde.

La empresa instaladora de las luces de Navidad inició ayer, contrarreloj, el montaje del alumbrado ornamental en la plaza del Ayuntamiento, Altamira y la Rambla extendiendo los cables por la mañana y los adornos por la tarde en medio de la indignación creciente de los comerciantes por el retraso en el encendido que hace mella en sus negocios y por la falta de noticias directas del equipo de gobierno sobre los problemas surgidos con el contrato. El equipo de gobierno ha fijado para hoy a las 20 horas el encendido de las luces con un acto en la Rambla. En lo que respecta a Alfonso el Sabio, la firma Destello adelantó que se iluminará hoy parcialmente. El encendido de las luces del resto de calles comerciales del centro de Alicante se prevé para el viernes y los barrios se irán adornando progresivamente la semana próxima.

El Colectivo de Comerciantes, del que forman parte una docena de asociaciones y más de 2.000 negocios, estimó ayer en un 30% la pérdida de facturación por la falta de animación navideña frente a zonas comerciales competidoras como Maisonnave, iluminada desde hace tres semanas por la iniciativa privada. Ninguna asociación integrante de esta plataforma acudió ayer, en señal de protesta por el ninguneo al que se considera sometido el sector, a un acto convocado por el Ayuntamiento, la presentación de la campaña «Alicante Comercio», en la plaza de la Viña. El Colectivo reclama al alcalde que se depuren responsabilidades y que dimita el político culpable del retraso de un contrato en el que están implicadas las concejalías de Fiestas, Comercio y Contratación.

Ayer por la tarde ya se podían ver algunos arcos instalados en la Rambla, que se inaugurarán esta tarde (20 horas). RAFA ARJONES

Javier Capella, gerente de la empresa instaladora y única firma que se presentó al concurso, desveló ayer que renunció al contrato porque se demoraba su firma y no iba a tener tiempo material de montar los adornos, como así está sucediendo, pero que finalmente accedió porque se lo pidió el alcalde, el popular Luis Barcala, quien le llamó y con el que se reunió, además de con varios concejales. Su renuncia suponía que Alicante se quedaba sin luces de Navidad. Tras la llamada del regidor a Capella al no haber tiempo para sacar un nuevo pliego, el instalador asegura que está a disposición del Ayuntamiento hasta Nochebuena si es necesario. Este diario intentó sin éxito contactar con el alcalde para recabar su valoración.

Contratos

El contrato de las luces de Navidad de este año se inició el 24 de julio con el anuncio de licitación y se adjudicó el 14 de noviembre. Hasta el pasado viernes 6 de diciembre no se firmó, lo que imposibilitaba al instalador y su equipo extender los tirantes de luz y colgar los arcos. Es una situación similar a la que se dio en 2017, cuando gobernaba el PSOE en solitario en el Ayuntamiento tras la ruptura del tripartito de izquierdas. Entonces se adjudicó el contrato el 16 de noviembre y se terminaron de colocar los últimos arcos y guirnaldas el 22 de diciembre, en vísperas de Nochebuena. Los socialistas pidieron precisamente a Destello que iluminara de urgencia las calles comerciales del centro y los barrios al quedar desierto el concurso, aunque realmente solo le correspondía engalanar el itinerario oficial, en una situación que fue muy criticada por el PP entonces en la oposición.

En 2018, con los populares de nuevo en el gobierno, el procedimiento se adelantó considerablemente. El anuncio de licitación del contrato se hizo el 30 de mayo y se adjudicó el 13 de septiembre, con dos meses de antelación frente a la gestión de este año: las luces y a estaban puestas el 2 de noviembre. El equipo de gobierno es el mismo, con el cambio de responsable en la Concejalía de Fiestas: el año pasado era José Ramón González, quien continúa dentro del ejecutivo con otras competencias, mientras que ahora el titular del área es Manuel Jiménez. Este edil dijo ayer que heredó el contrato y que las elecciones pudieron influir en el procedimiento, aunque también apuntó que en mayo se solicitó a Comercio la relación de las calles que se iban a adornar (el pliego de las luces de Navidad es conjunto de ambas concejalías). Jiménez afirma que en 2020 se agilizarán los plazos «para que no vuelva a ocurrir», que se modificará el pliego para hacerlo bianual y se incrementará el presupuesto para que el concurso sea más atractivo para las empresas. Este año el gasto en luces asciende a 224.212,96 euros, 4.000 euros más que en 2019, para iluminar, si se logra llegar a todas las previstas, más de 60 calles.

«Le dije al alcalde que por el bien de Alicante el contrato de las luces de Navidad debe estar firmado en agosto», señaló ayer Capella, que no cree que sea un problema político, ya que con el PSOE en 2017 pasó lo mismo, sino de lentitud administrativa. El empresario no entiende que desde el 9 de septiembre que se abrieron las plicas y se supo que la única empresa que concursaba era la suya no se le requiriera por Contratación la documentación hasta el 28 de octubre. En ese momento quiso renunciar, dice, al estar de baja por una lesión en una pierna. Después de que se le diera una prórroga, el 13 de noviembre presentó el aval pero la demora en la firma del contrato le llevó a intentar desistir de nuevo.

Las claves

El contrato se firmó el 6 de diciembre

El instalador no pudo empezar antes al no estar firmado el contrato. Las actividades navideñas por el puente de la Constitución le impidieron trabajar el fin de semana.

Los trámites este año se han demorado dos meses

En 2018, cuando las luces estaban puestas el 2 de noviembre, el contrato se licitó el 30 de mayo. Este año fue el 24 de julio.

Las reacciones

«Es una situación vergonzosa y ridícula. El malestar es grande y va a hacer mella»

VANESSA CÁRDENAS. PRESIDENTA DEL COLECTIVO DE COMERCIANTES

«No puede ser que Alicante esté tan triste en estas fechas. Las luces dan color y calor»

VICENTE ARMENGOL. COMERCIANTES CORAZÓN DE ALICANTE

«El público lleva días reclamando el ambiente navideño, que da más ánimos»

JOSÉ VICENTE VALENZUELA. PRESIDENTE DE LOS MERCADOS MUNICIPALES

«A lo mejor lo de Vigo o Madrid es exagerado, pero lo de Alicante es una pena»

NOELIA MONERRIS. VENDEDORA DE TURRONES

«No sé por qué tardan tanto en poner las luces pero da mucha tristeza»

MARÍA TERESA MARTÍN. QUIOSQUERA

«No hay animación. Me gustaría más alegría, ya están las calles oscuras todo el año»

SOLEDAD NORTE. VECINA DE VIRGEN DEL REMEDIO

«Se agilizará para que no vuelva a ocurrir y poder inaugurar el Black Friday»

MANUEL JIMÉNEZ. CONCEJAL DE FIESTAS

«Voy a perder dinero con este pliego que hace tiempo vi que era inviable»

JAVIER CAPELLA. INSTALADOR DE LAS LUCES DE NAVIDAD