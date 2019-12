Compromís llevará al próximo pleno la Carta de Alicante

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha presentado la Carta de Alicante, un documento que llevará al pleno municipal de diciembre como declaración institucional y con el que espera conseguir el apoyo de todos los grupos políticos, según explican en una nota.

La reforma de la financiación local, la flexibilización de la regla de gasto para aquellos municipios con superávit, contar con mayor margen en las convocatorias de empleo público o reclamar infraestructuras ferroviarias pendientes de construcción como la conexión de Alacant y Elx con el Aeropuerto, el tren de la Costa, la línea a Murcia, la conexión Xàtiva-Alcoy, o el Corredor Mediterráneo y su conexión con el Puerto de Alacant; son las propuestas de esta carta que quiere ser nexo de unión de todos los partidos políticos para reivindicar mejoras en la gestión de la institución más cercana a la ciudadanía.

"Es una declaración que no va en contra de nadie si no que va a favor del municipalismo, recoge reivindicaciones que no solo vienen de los Ayuntamientos sino también otras como las ferroviarias que se exigen desde la sociedad. Queremos que estas reivindicaciones no estén solo en la agenda de Alicante, sino también en la agenda del nuevo gobierno progresista que esperamos que se forme en Madrid", ha afirmado Natxo Bellido, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante.

"Se usa el superávit de los municipios para justificar ante Europa la estabilidad presupuestaria, mientras aumenta la deuda del Estado los municipios están obligados a mantener inmovilizados en una cuenta. En los Ayuntamientos de Alicante estimamos una cifra aproximada entre 300 y 400 millones de euros. Además el Banco de España empezará a cobrar este año por los depósitos, esto podría suponer hasta 6 millones de euros. Por todo ello, esta carta se presentará en todos los municipios.", ha denunciado Gerard Fullana, portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante.