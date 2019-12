El alcalde pide disculpas a los alicantinos por el retraso en las luces de Navidad

El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, ha pedido esta mañana disculpas de forma reiterada a los alicantinos por el retraso en la instalación e inauguración de las luces de Navidad. Barcala ha asegurado que no se volverá a repetir en los próximos años, para lo que se tomarán medidas, que no ha concretado. Esta noche, a las 20 horas, se inaugurará el alumbrado de la plaza del Ayuntamiento, Altamira y Rambla, que es el que, de momento, se ha podido montar.

También ha dicho que pidió al único licitador, Destello Iluminación, que no se retirase, como quería hacer por la demora en la firma del contrato (tuvo lugar el pasado 6 de diciembre), para evitar que la ciudad se quedase sin luces.

Sobre esa llamada, ha dicho "es mi obligación, que consiste en que los alicantinos tengamos luces. Aprovechar las cámaras para pedir disculpas. Empezar a buscar responsabilidades o de otras cuestiones es absurdo. Pedir discupas a los alicantinos en general y en particular a comerciantes y hosteleros, que dependen en gran medida de que en Navidad funcione bien el alumbrado".

"Mis disculpas porque nada más lejos de mi intención que en este puente de la Constitución no hubiera luces, como estaba programado, por distintas razones sobre las que ya hemos empezado a tomar medidas".

"Se ha retrasado unos días la instalacion de las luces, cosa que garantizo que no volverá a suceder, como no ocurrió el año pasado. Lo que más me importa traslasdar es que va a haber luces,que se están instalando, y mis más sinceras disculpas sobre la incetirdumbre que hemos tenido", ha reiterado.

"¿Y qué hago yo? Lo imposible porque se cumpla con el contrato y que haya luces. Los niños que me han estado preguntando este puente por las luces de Navidad, van a tener luces y unas magníficas fiestas".