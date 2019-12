Tráfico permite que la ordenanza de patinetes sea más dura que su directriz: el seguro será obligatorio

El área de Movilidad elevará una consulta oficial a Madrid

Los usuarios de patinetes eléctricos en la ciudad de Alicante deberán tener suscrito un seguro si no quieren exponerse a multas que podrán alcanzar los 200 euros. Y es que fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) aseguraron ayer, a preguntas de este diario, que las ordenanzas municipales podrán endurecer la normativa nacional, pero no flexibilizarla, no hacerla más laxa. Así, todo apunta a que el Ayuntamiento podrán mantener la obligatoriedad de un seguro para los vehículos de movilidad personal, aunque la DGT aún no lo recoja en su última instrucción, pero deberá modificar la velocidad permitida. Según la ordenanza que está en periodo de exposición pública, los patinetes podrán circular a un máximo de 30 kilómetros por hora, mientras que la DGT reduce esa velocidad a los 25 km/h.

Ante las dudas existentes, la Concejalía de Movilidad que dirige el popular José Ramón González decidió ayer elevar una consulta por escrito a la DGT para que precisen si la ordenanza municipal, que se prevé aprobar definitivamente en el Pleno de enero, debe introducir cambios en su actual redacción, en alusión directa a la pretensión del Ayuntamiento de obligar a que los usuarios de los patinetes tengan suscrito un «seguro de responsabilidad civil general con cobertura, en caso de accidente, para daños personales y materiales, a terceras personas». Las dudas de la concejalía también apuntan directamente a la velocidad máxima que pueden alcanzar los vehículos de movilidad reducida, ya que Alicante tenía previsto -salvo en carriles-bici, pista-bici y sendas ciclables o paseos de tierra- permitir que transitaran a un máximo de 30 km/h, mientras que la DGT, en la instrucción publicada este pasado miércoles ante las dudas en usuarios y policías, limita la velocidad de estos vehículos a los 25 km/h.



Puntos en común

En cambio, el reciente documento de Tráfico y la ordenanza que tramita el Ayuntamiento coinciden en la mayoría de puntos. Ambas administraciones abogan por prohibir a los patinetes que circulen por aceras y zonas peatonales, sólo autoriza a transportar a una persona en estos vehículos de movilidad e impide utilizar teléfono móvil o auriculares. Además, tanto la DGT como el Ayuntamiento prohíben circular tras consumir alcohol o drogas, junto a obligar a los patinetes a circular con luz y elementos reflectantes.



Los usuarios exigen poder circular por todas las vías de la ciudad

Los usuarios de patinetes eléctricos, a través de Alacant en Bici y de la Plataforma por la Movilidad Sostenible, reclaman al Ayuntamiento poder circular por todas las vías de la ciudad, no sólo por las calles de un carril. Así lo han reflejado en las alegaciones a la ordenanza local, que está en periodo de exposición pública previo a su elevación definitiva al Pleno. «Para que el patinete sea una alternativa de movilidad real, no se debe limitar su uso en ningún tipo de vía dentro del entorno urbano», señalan en un escrito en el que proponen una solución: «limitar a 30 km/h el carril derecho de las principales avenidas ya que su uso es imprescindible para que bicicletas y patinetes diseñen itinerarios eficientes».