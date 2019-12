El marcropuente Constitución-Inmaculada saca 870.000 vehículos a las carreteras de la provincia de Alicante

Tráfico calcula que habrá unos 2.755.000 movimientos de vehículos en las carreteras de la Comunidad Valenciana desde las 15.00 horas de este jueves y hasta las 24 horas del lunes en el transcurso de la Operación Constitución-Inmaculada, según la DGT. De esta cifra, en la que se suman los desplazamientos de largo recorrido a los internos en el entorno de los grandes núcleos urbanos de la propia Comunidad, corresponden a la provincia de Valencia 1.450.000 movimientos de vehículos, 870.000 a Alicante y 435.000 a Castellón.

De los 6.350.000 desplazamientos de largo recorrido en el conjunto de España, la DGT calcula que un 20 por ciento corresponden al área de influencia del Centro de Gestión de Valencia.Los días y horas de mayor intensidad de circulación serán este jueves de 16.00 a 21.00 horas; el viernes, de 10.00 a 14.00; el domingo de 10.00 a 14.00 horas y de 16 a 21 horas y el lunes, de 10.00 a 14.00 horas.

En Alicante, los tramos "conflictivos" en las carreteras están en la A-70 en los accesos y salidas de la circunvalación de Alicante; en la N-332 en la travesía de Altea y en los accesos a El Altet-Santa Pola y costa y Torrevieja.

La combinación del buen tiempo -tras el paso de la gota fría vuelve el anticiclón y se esperan máximas de 21 grados en la franja costera a partir de mañana viernes- y el hecho que el lunes 9 es festivo en muchas comunidades autónomas, entre ellas Madrid (Virgen de la Almudena) va a posibilitar que el sector turístico de la Costa Blanca vaya a cerrar el último "puente" del año con una ocupación media del 80%, y puntas del 90% en Benidorm y del 85% en la ciudad de Alicante.

Las lluvias que han acompañado a los turistas hasta ayer miércoles desaparecen por completo y dan paso a unos días que, incluso, invitarán a dar un paseo por la playa. "El puente ya se presentaba con buenas impresiones al ser de cuatro días en Madrid debido a que no ha habido cancelaciones y ahora mismo, viendo las previsiones incluso creemos que podemos mejorar ocupación gracias a las reservas de última hora", subrayó ayer Victoria Puche, presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante. El hecho de ya haya empezado la temporada de nieve no restará tampoco visitantes. "El cliente de nieve tiene las reserva hechas con muchas semana de antelación, no nos afecta", asevera Puche.

En Benidorm, el gran destino turístico de la Costa Blanca, las previsiones también son optimistas, según apuntó ayer Nuria Montes, secretaria general de Hosbec. "Nuestra media prevista de ocupación es del 90% y es un puente que este año cae muy bien porque es festivo viernes y domingo, lo que amplía los días de fiesta.

Para favorecer la fluidez y la seguridad de la circulación, Tráfico utilizará "al máximo" los recursos humanos disponibles. En este sentido, agentes de la Agrupación de la Guardia Civil, Personal Funcionario del Centro de Gestión de Tráfico, Patrulla de Helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera prestarán especial atención a las incidencias del tráfico.

Además, Tráfico contará con la colaboración de las Policías Locales para los accesos a las grandes poblaciones y travesías donde tengan atribuida y ejerzan la vigilancia y paralizará todas las obras que afecten a la circulación desde las 13.00 horas de este jueves y hasta las 24.00 horas del domingo.

Por otro lado, el transporte de mercancías peligrosas y grúas estará restringido en las carreteras de la Comunitat Valenciana el jueves tarde; viernes durante todo el día y el domingo; habrá restricciones a la circulación de vehículos que necesiten autorización complementaria en el mismo tramo horario mientras que habrá restricciones a la circulación de vehículos de mercancías de más de 7.500 kilos de MMA en la entrada a Madrid el domingo tarde por la A-3 y en la Comunitat domingo y lunes.

Para este puente Tráfico contará con un helicóptero de la base de Manises, dotado de cámara gioestabilizada para grabar posibles incidencias relevantes y el comportamiento de los conductores.

Tráfico ha establecido una serie de itinerarios alternativos para evitar problemas de circulación. Entre Valencia y Alicante, por el interior, el itinerario Alicante-Alcoi-Valencia establece su totalidad por la A-7 hasta Alcoi y Valencia; a Murcia, por la autovía A-7; para la travesía de Alicante, se recomienda la circunvalación de la A-70; desde la A-31, A-70 y A-7 hacia costa sur de Alicante, la AP-7; desde la A-31 a San Vicente del Raspeig, Universidad, Campello, Benidorm y Altea, por la CV-80 entre Sax y Castella para enlazar con la A-7 y hacia Elche, Orihuela, Torrevieja y Murcia por la A-7.

Para las salidas de la A-3 recomienda la Autovía del Túria CV-35 para enlazar con la CV-50 y conectar con la Autovía del Este A-3; mientras que para Valencia-Murcia, se aconseja Valencia-Fuente la Higuera hasta la Autovía de Alicante A-31 (Atalaya-Alicante), abandonando esta última para enlazar con la Autovía del Camino de Castilla y conectar con la Autovía del Mediterráneo A-7 antes de llegar a Elche.

Asimismo, Tráfico explica que puede evitarse la N-344 y realizar el itinerario completo por autovía siguiendo por la Autovía A-35 (Almansa-Xátiva) hasta enlazar con la Autovía de Alicante A-31(Atalaya-Alicante), porque "aunque alarga el itinerario unos kilómetros, puede compensar en seguridad y tiempo".

Para evitar las travesías de la N-332, aconseja la AP-7 y para Gandia, la A-35 dejándola en la salida 44 y enlazar con la A-7 y conectar con la Cv-60 en el kilómetro 410.