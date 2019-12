Los socialistas de Alicante amenazan de nuevo con llevar al gobierno de Barcala ante la Fiscalía

Los socialistas estudiarán si llevan ante la Fiscalía la adjudicación "fuera de plazo" del contrato de un quiosco situado en la Explanada. El Grupo Municipal Socialista, a través de su portavoz, Francesc Sanguino, ha criticado que en un periodo de apenas quince días el alcalde, Luis Barcala (PP), "ha aceptado que se contrate fuera de plazo la adjudicación de las luces de Navidad y el contrato para la explotación de un quiosco en la Explanada", ubicado junto al Auditorio de la Concha de Alicante. "Lo primero lo podemos comprender por el interés general, aunque no le exime de su nefasta gestión, pero la puesta en marcha de una cafetería, no. La falta de rigor administrativo es tal que incluso estudiaremos si llevamos este tema a Fiscalía", ha señalado Sanguino a través de un comunicado.

El portavoz socialista ha indicado que cualquier gobierno municipal que se precie "necesita de un rigor administrativo, rigor que no ha tenido el señor alcalde del Partido Popular de manera reincidente, amparándose en un presunto interés general para aceptar licitaciones que incumplen los plazos".

La falta de planificación del Partido Popular en la adjudicación del lote para la instalación de las luces de Navidad en Alicante, prosigue la nota, obligó al equipo de gobierno a aceptar la documentación justificativa de la empresa fuera de plazo de convocatoria. "Lo que no puede ser que apenas dos semana después, deprisa y corriendo, el Partido Popular ha aceptado que Los Anillos del Pueblo S.L., la empresa que opta al quiosco de la Explanada, presente también la documentación fuera de plazo. ¿Dónde está aquí el interés general?; por ahí el PSOE no va a pasar", ha espetado Sanguino. Esa licitadora quedó en segundo puesto en la licitación (con un canon de 250.000 euros), por detrás de Alejandro Samper, que no presentó la documentación necesaria.

La propuesta finalmente ganadora, hacia la que apuntan los socialistas por presentar la documentación "fuera de plazo", estuvo en el aire ya que había incluido en el primer sobre (de documentación) la oferta económica. Sin embargo, fue aceptada por "existir sólo un único criterio automático, el precio, y al haberse abierto los dos sobres en la misma sesión de la Mesa de Contratación, por lo que ello no ha influido en nada en el resultado de la mejor oferta considerada".

En este sentido, la edil socialista Llanos Cano ha manifestado que "estudiaremos llevar ante el fiscal esta actuación porque no se puede amparar el Ayuntamiento en un interés general de una explotación particular de una cafetería; me genera serias dudas esta actuación en favor de un negocio particular".

No es la primera vez que los socialistas amenazan al equipo de gobierno con acudir a los tribunales. Hace unos días, anunciaron medidas legales (en concreto, un contencioso administrativo) contra el gobierno del PP y Cs por no dotar al PSOE de los "medios necesarios para poder cumplir con el decreto que 6 de noviembre en la que se establece la obligatoriedad de relacionarse con el Ayuntamiento a través de su sede electrónica".