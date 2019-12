El PSOE reprocha al PP que bloquee la comisión municipal sobre la limpieza de colegios

El grupo municipal socialista ha criticado hoy que sigue sin convocarse la comisión de investigación que aprobó el pleno del Ayuntamiento de Alicante para "comprobar el cumplimiento o no del contrato para la limpieza de centros escolares y dependencias municipales a cargo de la UTE Limpal". El portavoz socialista, Francesc Sanguino, ha manifestado que "solo actúa de ese modo quien tiene algo que ocultar". La comisión se aprobó en Pleno en septiembre y posteriormente se pidió a los grupos que indicaran los miembros que la iban a componer. Sin embargo, aún no se ha puesto fecha a la primera sesión.

La concejala socialista Llanos Cano solicitó la convocatoria de la comisión de manera inmediata para el mes de noviembre con la comparecencia de los responsables del contrato e inspectores del Ayuntamiento y la comparecencia de los responsables de la UTE. Pues bien, la comisión no ha sido convocada, sin que se haya dado traslado de ninguna información al respecto, según ha recordado el PSOE a través de un comunicado.

Sanguino ha destacado hoy que según a la documentación parcial a la que ha tenido acceso su grupo "hay informes emitidos por el propio Ayuntamiento en el que se notifican incumplimientos y se alerta de que no se presta servicio en la totalidad de colegios incluidos en el contrato, así como en otro informe realizado por parte del Ayuntamiento se estima que no se han prestado al menos 65.125,93 horas".

"Tenemos que poner solución a este asunto de manera urgente, es inadmisible más demora en un tema en el que la salud de nuestros niños y niñas y nuestro dinero estén en juego, no entiendo la posición del alcalde a mi modo de ver, solo actúa de ese modo quien tiene algo que ocultar", ha indicado el líder socialista.

El PSOE reprocha al equipo de gobierno que primero tardaron tres meses en dar la documentación requerida, más tarde se llevó a Pleno para que se creara una comisión de investigación, y ahora, una vez aprobada esta comisión, no es convocada. "Parece que no hay mucho interés por parte del equipo de gobierno en aclarar si se cumple o no el contrato de la limpieza de centros escalares y dependencias municipales", ha indicado Llanos Cano.