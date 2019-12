Demoras de hasta 15 días en los centros de salud de Alicante

Hasta quince días para conseguir una cita en el centro de salud. Es la situación con la que se encuentran pacientes de la ciudad de Alicante que necesitan ser vistos estos días por sus médicos de familia. Según ha podido comprobar este periódico, las mayores demoras se dan en las agendas de médicos del centro de salud de la calle Gerona (15 días), San Blas (11 días), Benalúa (8 días) o Cabo Huertas, donde la demora para ser atendido por facultativos de este centro era ayer de una semana.

Termina el año y los médicos agotan los días que les quedan pendientes de vacaciones, lo que unido a la falta de sustituciones por parte de la Conselleria de Sanidad dispara las demoras estas semanas. «El problema es que la conselleria no sustituye a los médicos que están de descanso y la solución pasa por cerrar sus agendas, de forma que el paciente que quiere solicitar cita por internet o por la app no le salen huecos disponibles hasta que su médico no vuelve de vacaciones», critica Víctor Pedrera, secretario provincial del Sindicato Médico. En caso de que el paciente insista en ser atendido y solicite una cita directamente en el mostrador de su centro de salud o por teléfono, «se fuerza un hueco en el resto de sanitarios que estamos trabajando». Y es que, aunque los puntos de urgencias extrahospitalarias de la ciudad asumen los casos más urgentes, «siempre hay pacientes que necesitan que les renueves un tratamiento médico, la baja laboral o que simplemente quieren ser atendidos por un médico de familia y no esperar tanto». De esta forma, Pedrera lamenta que hay compañeros que estos días llegan a atender hasta 50 pacientes al final de la jornada, forzando huecos cada 5 minutos.

El Sindicato Médico ya advirtió hace unas semanas que los centros de salud de la provincia perderán hasta mediados de enero a un tercio de su plantilla debido a la acumulación de días de vacaciones por parte de los profesionales, que deben consumirlos antes del 15 de enero, por lo que la situación será más complicada, prevé Pedrera, conforme se acerque la Navidad.

También en especializada

Aunque la demanda estos días está aumentando a causa de un repunte de virus intestinales, la afluencia de pacientes en los centros de salud es de relativa tranquilidad en este arranque de semana, «pero la situación puede ser muy complicada si hay una caída de las temperaturas y un aumento de las patologías respiratorias o si llega la gripe», advierte Pedrera. La situación también se repite en las agendas de los especialistas, donde la citación de pacientes se ralentiza, «con el consiguiente aumento de la lista de espera sobre todo después de las vacaciones de Navidad».

La de los médicos de familia es una de las especialidades más envejecidas, con más de la mitad de la plantilla mayor de 50 años, por lo que cada profesional, por su antigüedad, dispone de un paquete de días «extra» al año de vacaciones y de asuntos propios.

«Prácticamente todos los médicos se guardan días para gastar ahora y a ese personal no se le sustituye por norma general. Sólo en aquellos consultorios pequeños donde hay menos personal, se contrata a gente para cubrir las vacaciones porque de lo contrario no podrían ni abrir», advierte Pedrera.

Los denominados «moscosos» son los días libres por asuntos propios que tienen todos los empleados públicos, también los médicos, además de sus vacaciones. Conforme se cumplen trienios, más días hay. En la Comunidad Valenciana, en el caso de un médico de 50 años tiene en torno a 10 días de libre disposición al año. Además, cada 10 años de trabajo, se suma uno adicional de vacaciones, hasta un máximo de cuatro.

Para Pedrera, este problema «es consecuencia de pagar los recortes en salario y derechos dando días libres a los trabajadores» al tiempo que critica que estos días «no se puedan canjear por dinero si así lo prefiere el profesional».

Desde la Conselleria de Sanidad señalan que las citas se están dando cada 24 ó 48 horas, pero que puede haberse producido «un desajuste puntual con motivo de la festividad del día 6». Añaden, en este sentido que las agendas de los profesionales «se están reajustando» y que a los pacientes a quienes se ha citado para más tarde «se les adelantará si vuelven a pedirla».