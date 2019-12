Barcala insiste con el cambio de ubicación de la Oficina de Turismo de Alicante: "Si el coste es razonable, se trasladará"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha insistido hoy en que cuando se entregue la Oficina de Turismo de la plaza del Puerto si el coste del traslado es "razonable", la oficina "se trasladará", tal y como defendió la pasada semana a preguntas de INFORMACIÓN. "No puede costar más el traslado que la oficina, eso es de sentido común", ha asegurado hoy Barcala, condicionando el cambio de ubicación al coste de los trabajos.

Barcala se ha pronunciado así, a preguntas de los medios este martes durante un acto de APSA en el Salón Azul, cuestionado por las palabras de su vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos) que ayer puso en duda esa posibilidad tras mantener un encuentro con el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer.

El alcalde popular ha coincidido con su vicealcaldesa en que el entorno de la plaza del Mar es "estratégico" pero ha puesto en duda que la ubicación donde se está construyendo, la plaza del Puerto, sea el "idóneo". Así, ha intentado señalar que "no hay discrepancias, sino que hay matices", pese a las palabras de ayer de Sánchez. "Lo quiero dejar claro: en su momento había unanimidad y lo califiqué de pegote; donde está es un pegote y la gente no lo quiere ahí y no lo quiere nadie", ha aseverado y en ese sentido ha situado el planteamiento para su traslado. Cuando se aprobó el actual emplazamiento, durante el mandato del tripartito, ningún grupo cuestionó la ubicación elegida.

La vicealcaldesa y concejala de Turismo, Mari Carmen Sánchez, defendió ayer la ubicación elegida el pasado mandato, durante la etapa del tripartito, para una infraestructura financiada por la Generalitat y que encara la recta final de sus trabajos después de problemas con la empresa encargada de las obras. "Estamos deseando recepcionar la oficina y ponerla en marcha. Es un sitio totalmente estratégico, con una visibilidad espectacular y con unas particularidades en su diseño que la van a hacer única", ha señalado Sánchez tras una reunión con el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer.

La vicealcaldesa admitió que lo "importante es que la oficina empiece a funcionar y que dé el servicio que necesitan los turistas". Cuestionada sobre la polémica por el posible cambio de ubicación que defendió Barcala al acceder a la Alcaldía, la concejala Sánchez subrayó que hay que "mirarlo con mucho detenimiento", admitiendo que lo fundamental es comprobar si es "viable" y luego presupuestar lo que costaría cambiar la oficina de espacio.

No obstante, Barcala ha indicado que la oficina se trasladará "al ámbito más cercano" donde pueda hacer "su función". "No sería a la otra punta de Alicante", ha incidido, en alusión a los terrenos situados a la "entrada" al Postiguet, junto al hotel Meliá.

Asimismo, ha lamentado que "van pasando los meses" y la obra "no se termina de rematar". "Lo único que les pido es que la terminen de una vez", ha afirmado porque, según ha insistido, no se puede estar "desde el mes de marzo con avisos de que termina en plazos de un mes o unas semanas o que quedan unos retoques".

Reacciones

A raíz del choque de posturas entre el alcalde y la vicealcaldesa, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha criticado las divergencias en el gobierno local: "El bipartito de derechas parece cada vez más el dúo Pimpinela. Ciudadanos dice una cosa y Barcala les riñe y les enmienda la plana. Pasó hace unos días con la sentencia de la ZAS y ahora con la Oficina de Turismo. Es el día a día de la descoordinación y la incoherencia, de un gobierno que cada día está lejos de la estabilidad y la solidez".