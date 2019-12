Los alumnos del Instituto Náutico Pesquero de Alicante llevan a Agricultura la degradación del centro

Los alumnos del Instituto Politécnico Náutico Pesquero de Alicante, único centro público de la Comunidad donde se forma a los trabajadores del mar- se han concentrado esta mañana frente a la sede de la Conselleria de Agricultura en Alicante para denunciar la situación en la que se encuentra el instituto. Sin profesores, sin barcos para hacer las prácticas y con talleres en los que falta todo tipo de material. Los alumnos han partido desde el instituto y tras salir por la entrada del Puerto de Alicante, y cruzar la avenida de Elche se ha concentrado frente a las puertas de la Conselleria donde han expresado y protesta, exhibido carteles y denunciado al situación provistos de megáfonos.

Diez profesores menos que han ido dejando el centro desde 2014 y sus bajas no se han cubierto, asignaturas clave que no se pueden impartir por la falta de estos docentes, con lo cual los alumnos no se puedan embarcar como patrones y los dos barcos utilizados para las clases de buceo no han superado las inspecciones técnicas por lo que no pueden salir al mar. Este es el día a día del curso en el Instituto Politécnico Náutico Pesquero del Mediterráneo, el único centro público de la Comunidad Valenciana en el que se forman los futuros hombres y mujeres del mar, ubicado en el puerto de Alicante. Un instituto adscrito a la Conselleria de Agricultura que desde hace unos años sufre las consecuencias de la inacción de la Generalitat. El centro tiene una plantilla de 30 profesores pero, en estos momentos, solo hay 21 operativos.

Los damnificados son los propios docentes, algunos con sobrecarga de trabajo al tener que asumir asignaturas que no son suyas y, sobre todo, los 260 alumnos matriculados en el instituto, donde se cursan durante dos años los estudios para obtener el título de patrón de altura, patrón costero y buzo profesional. Una cifra que llega hasta las mil personas contando con los alumnos que pasan por el centro para diversos cursos a lo largo del año.

«Como faltan profesores, entre ellos un médico, algunas materias como Fisiología del Buceo, radioperador restringido o, por ejemplo, Formación Básica Sanitaria, no se están dando, con lo cual nunca nos podremos embarcar como patrones, y lo peor es que el centro no hace nada o en la conselleria miran para otro lado», denuncia Miguel Ángel Gómez, portavoz del colectivo de alumnos. Chicos y chicas que llegan a estudiar a Alicante desde cualquier punto de la Comunidad Valenciana e, incluso, de Baleares y tienen que afrontar situaciones como el «gastarse 1.200 euros en el equipo para bucear y que luego no podamos hacerlo porque no hay barcos», subraya Gómez.

La última asignatura que no se puede dar es Navegación e Instalaciones Marinas, cuyo profesor titular dejó el instituto el pasado 17 de julio. Pero los problemas comenzaron en febrero de 2014. Desde entonces se han ido quedando sin docente Astronomía Náutica y Navegación, Maniobras Reglamentos, Señales y Estiba, Técnico en Electrónica, Mecánico Naval, e Higiene Naval y Medicina del Buceo. Y el caso es que, según apunta, Miguel Ángel Gómez, en los presupuestos de esta año había una partida económica millonaria para «el impulso de la pesca y la acuicultura en la Comunidad Valenciana en la que se citaba al instituto».

Cuarenta y cinco años después de que el Instituto Politécnico Marítimo Pesquero del Mediterráneo abriera sus puertas en el Puerto de Alicante, en el centro cursan formación reglada y no reglada alrededor de mil alumnos al año con una plantilla de profesores de 21 docentes.

La situación llegó a estar en 2014 al borde del estallido social. Agricultura no había cubierto las vacantes de los profesores pese a que la partida económica estaba presupuestada (300.000 euros) y, para colmo, se produjeron cuatro bajas más entre los docentes. Un profesor de Pesca, dos jubilaciones y un fallecimiento. Las primeras movilizaciones de alumnos y profesores hicieron reaccionar al Consell pero la falta de personal vuelve a afectar el centro.

Por su parte, la conselleria admite que el Instituto Náutico Pesquero de Alicante presenta algunos problemas estructurales básicamente relacionados con la falta de personal. «En este sentido, estamos pendientes de que Función Pública valide la redefinición de perfiles profesionales y convoque un proceso de cobertura de vacantes», apuntan fuente de la conselleria. Agricultura asegura que ha destinado cerca de un millón de euros en los últimos cuatro años en relación con sus principales competencias sobre el centro: infraestructuras y mantenimiento.