La vicealcaldesa defiende la actual ubicación de la Oficina de Turismo: "Es estratégica"

El cambio de ubicación de la Oficina de Turismo que se está construyendo sobre el Paseo del Puerto está más en el aire que nunca. La vicealcaldesa y concejala de Turismo, Mari Carmen Sánchez, ha defendido la ubicación elegida el pasado mandato, durante la etapa del tripartito, para una infraestructura financiada por la Generalitat y que encara la recta final de sus trabajos después de problemas con la empresa encargada de las obras. "Estamos deseando recepcionar la oficina y ponerla en marcha. Es un sitio totalmente estratégico, con una visibilidad espectacular y con unas particularidades en su diseño que la van a hacer única", ha señalado Sánchez tras una reunión con el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer.

La vicealcaldesa ha admitido que lo "importante es que la oficina empiece a funcionar y que dé el servicio que necesitan los turistas". Cuestionada sobre la polémica por el posible cambio de ubicación que defendió Barcala al acceder a la Alcaldía, la concejala Sánchez ha subrayado que hay que "mirarlo con mucho detenimiento", admitiendo que lo fundamental es comprobar si es "viable" y luego presupuestar lo que costaría cambiar la oficina de espacio.

Estas palabras de la vicealcaldesa se suman a las recientes del alcalde, Luis Barcala, el principal defensor del cambio de ubicación tras el cambio de gobierno, ya que el emplazamiento se determinó durante la etapa de la izquierda sin la contestación de ningún grupo municipal.

Tras defender Barcala repetidamente que la Oficina de Turismo cambiaría de emplazamiento una vez terminase una construcción marcada por los retrasos, el alcalde admitió la pasada semana que el traslado dependerá en última instancia de lo elevado que sea el presupuesto relativo al cambio de ubicación, sobre el que no se quiso pronunciar. "Si el coste fuera razonable, procederíamos al traslado;. El lugar no es el idóneo, pero tampoco podemos tirar el dinero", subrayó Barcala a preguntas de este diario después de que un día antes, en una entrevista en INFORMACIÓN, la vicealcaldesa y concejala de Turismo abriese la puerta a mantener la ubicación de la polémica oficina para evitar disparar el coste total de la infraestructura. "Lo que quiero es que nos entreguen la oficina, que se ponga en marcha y veamos cómo funciona. ¿Traslado? Turismo se ha gastado 600.000 euros y debemos ver ahora cuál es el coste de su traslado. ¿Y si nos cuesta 600.000 euros? ¿Debemos gastarnos ese dinero quitándolo de otras partidas y necesidades? La oficina debía estar funcionando ya. Si trasladarla nos cuesta tanto dinero como la propia construcción habrá que replantearse el tema. Primero veamos cómo funciona, dónde la llevamos. La ubicación en esta zona es fantástica. No se puede tirar el dinero", señaló Sánchez preguntada por el anunciado traslado de la oficina.

Tras un choque entre la Generalitat y la empresa constructora, todo apunta a que la obra de la controvertida de la Oficina de Turismo encara, por fin, su recta final tras semanas sin actividad. Responsables del seguimiento de los trabajos supervisaron a finales de la pasada semana, «in situ», el estado de la infraestructura financiada por la Generalitat Valenciana después de que la empresa constructora haya asumido finalizar las obras de la dependencia turística, renunciando a cobrar los sobrecostes de unos 130.000 euros que había reclamado por el cambio de unos materiales no autorizados, según informaron fuentes del departamento dirigido por Francesc Colomer.

Hace un mes, con la obra paralizada tras semanas de trabajos a un ritmo más que pausado, se supo que la empresa que construye la Oficina de Turismo en el Puerto se había descolgado, tras seis meses de demora en la entrega de la obra, con la reclamación al Consell del cobro de un sobrecoste de unos 130.000 euros en las obras de la oficina debido al cambio de unos materiales no autorizados, según fuentes de la Secretaría Autonómica de Turismo. El departamento que dirige Colomer, desde el primer momento, se negó a pagar lo que reclamaba la mercantil y, además, anunció la preparación de un expediente de sanción a la mercantil Pramorán, que debía haber entregado la obra el pasado abril, tras haberse adjudicado la construcción en mayo de 2018 por 535.000 euros con un plazo de ejecución de cuatro meses. Después de tres prórrogas, la oficina sigue sin entregarse. Fuentes de Turisme, confirmaron que la empresa constructora será sancionada por los retrasos y que finalmente asumirá el final de las obras. Desde el departamento autonómico, tras negarse a pagar el sobrecoste, habían puesto sobre la mesa dos alternativas: que la empresa siguiera con las obras renunciando al cobro extra o que llevase a la administración ante los tribunales, asumiendo a su vez la renuncia a la obra y un aumento considerable de la sanción por abandono del contrato suscrito. Finalmente, según Turisme, la empresa responsable ha asumido continuar con unos trabajos que se encuentran en su recta final.