El PSOE anuncia que se amparará en la ley para impedir que Barcala convierta los plenos en «su cortijo»

El Partido Socialista de la ciudad de Alicante muestra su enfado con el alcalde popular, Luis Barcala, después de lo ocurrido durante el pasado pleno. El PSOE acusa al primer edil de pretender transformar sus dos declaraciones institucionales, sobre el empleo en la Zona Norte y la creación de un Plan Estratégico para los Mercados Municipales, en ruegos. Además, señala a Barcala de convertir los plenos «en su cortijo» y de evitar el debate con la oposición.



«El continuo bloqueo del señor Barcala de las iniciativas de la oposición ha provocado que en el último pleno del Ayuntamiento de Alicante no se hayan debatido dos temas importantes para la ciudad», destacan fuentes socialistas.

Asimismo, afirman que las mociones son «prácticamente imposibles de llevar a Pleno», debido al informe del secretario que redactó tras la llegada de Barcala a la alcaldía, yque no permite debatir sobre cuestiones que puedan ser tratadas en comisiones.

Señalan, además, que el equipo de gobierno transformó las declaraciones institucionales en ruegos y preguntas para «impedir así el debate». «Nosotros habíamos presentado un plan de empleo para la Zona Norte y la creación de un Plan Estratégico para los Mercados Municipales, pero parece que el señor alcalde no le apetecía que se abriera un debate sobre dos temas que sí afectan a la ciudad», indica el portavoz socialista Paco Sanguino.

El líder socialista denuncia que el señor Barcala intenta sistemáticamente «descafeinar los plenos bloqueando iniciativas tan trascendentales para Alicante como puede ser el empleo o mejorar la competitividad de nuestras mercados municipales». Inciden en que no es lo mismo un ruego, donde no hay debate, o una pregunta, donde el grado de compromiso no es el mismo. Pero es lo que hace este alcalde, «secuestrar y hurtar el debate atentando contra el valor democrático cuya máxima expresión es el pleno», matiza el portavoz socialista.