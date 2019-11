Los vecinos acusan al gobierno local de «despreciar» la participación ciudadana

Los vecinos están hartos de esperar a que el gobierno municipal reactive la modificación del Reglamento de Participación del Ayuntamiento de Alicante, cuyos trabajos se iniciaron durante el gobierno del tripartito pese a la negativa de Guanyar, responsable directo de la Concejalía de Participación.

Las asociaciones buscaban mejorar su presencia en la democracia municipal, con modificaciones que por ejemplo les permita incluir asuntos en los órdenes del día de las reuniones de las juntas de distrito, en las que ahora se debate lo que estipula el ejecutivo local.

El documento, ya modificado, se certificó hace año y medio, poco antes de que Luis Barcala llegara al gobierno municipal tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri y el polémico voto en blanco en Pleno de una concejala tránsfuga.

Ese cambio, insisten los vecinos en un comunicado, no fue baladí para el futuro del reglamento, todo lo contrario: «Entró Barcala y la revisión del reglamento entra en una nebulosa de silencio. Está claro que al alcalde y a su gobierno no le gusta la participación ciudadana, la desprecian». Así lo mantiene una docena de asociaciones de vecinos en un comunicado firmado por José María Hernández Mata, en el que apuntan contra el ejecutivo municipal, integrado por el PP y Cs, pero también a la actual oposición, por no exigir que se implanten los cambios pactados.

Las asociaciones vecinales recuerdan que a principios de 2017 se creó una comisión municipal, a propuesta del PP y con el apoyo de Cs (ambos grupos entonces en la oposición y hoy en el gobierno), para la revisión del reglamento con la única oposición de Guanyar. Los miembros de la comisión impulsaron los cambios en un documento que se presentó, ya terminado, en una sesión celebrada un año después, en marzo de 2018. Todos los grupos presentes votaron a favor del nuevo reglamento, salvo Compromís que se abstuvo.

Desde entonces, nada se sabe del reglamento, según denuncian los vecinos: «Ha pasado mucho tiempo y oficialmente nadie quiere saber nada, ni informan sobre el atasco ni sobre su responsable ni sobre cuál será su futuro».