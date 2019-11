Más de 70.000 jóvenes recibirán el año que viene la nueva vacuna frente a la meningitis

29.11.2019 | 21:11 Un artículo de pino alberola

Más de 70.000 jóvenes de entre 12 y 19 años de la provincia de Alicante recibirán el año que viene la nueva vacuna contra la meningitis, que protege frente a cuatro cepas de la bacteria del meningococo (A, C, W e Y). El paulatino aumento de casos en Europa por estas cepas obligó al Ministerio de Sanidad ha incluirla el pasado mes de abril en el calendario de vacunación para los jóvenes de 12 años, que hasta ahora eran protegidos solo frente al meningococo C. Con el objetivo de tener a una mayor población inmunizada frente a esta grave enfermedad, Sanidad también estableció que a lo largo de dos años se vacunara a los jóvenes nacidos a partir de 2001. Ahora ha sido la Conselleria de Sanidad la que ha establecido cómo se va a llevar a cabo esta vacunación.

Pauta para 2020



Así, a partir del 1 de enero de 2020 se va a administrar la vacuna a los niños nacidos en los años 2001 y 2002, además de a los que nacieron en 2008 y que el año que viene cumplirán 12 años y por tanto la tienen incluida en el calendario de vacunación. También se protegerá frente a la enfermedad a los nacidos en el año 2006, aprovechando que a los 14 años los jóvenes son vacunados de la difteria y el tétanos. «De esta forma se minimiza el número de consultas y se mejora la cobertura a dicha edad», señala la Conselleria de Sanidad.

A partir del 1 de enero de 2021 se vacunará a los jóvenes nacidos en los años 2003, 2004 y 2005, además de a los en 2007, que ese año cumplen los 14 y por tanto recibirán la vacuna contra la meningitis junto a la de tétanos y difteria. Para hacer frente a este programa, la Conselleria de Sanidad ha adquirido 50.000 dosis adicionales de la vacuna por un importe de 1.674.400 euros.

Desde la Conselleria de Sanidad señalaron ayer que por el momento no se va a hacer un llamamiento específico para que las familias lleven a sus hijos a vacunarse a los centros de salud. «Como se sabe cuántos jóvenes hay susceptibles de recibir la vacuna cada año, se observará si acuden o no y en caso de que el número sea bajo, se adoptarán medidas específicas», señalan desde el departamento de Ana Barceló. Sí que se hará una campaña de captación activa para los jóvenes que cumplen 15 años en 2020, «ya que a esa edad los niños dejan de ir al pediatra». A esas familias, Sanidad les enviará cartas informativas o SMS.

En la Comunidad Valenciana los bebés son vacunados a los cuatro y a los 12 meses frente al meningococo C, que provoca una de las clases de meningitis más graves y fulminantes. Hasta este año, a los 12 años se administraba una dosis de recuerdo de esta vacuna. No obstante, el paulatino aumento de casos de meningitis provocadas por otras familias de meningococos, sobre todo la X e Y, ha llevado al Ministerio de Sanidad a tomar cartas en el asunto y modificar el calendario de vacunación de forma que se incluyan nuevas cepas del meningococo además del C. Además, los casos de meningitis por estas nuevas cepas producen mayor mortalidad y secuelas en quienes la padecen. La experta en vacunas del CSIC, Margarita del Val, explica que los jóvenes son los principales portadores y transmisores de esta enfermedad sin padecerla, «por eso se ha decidido proteger a los nacidos desde el año 2001 como una forma también de protegernos al resto de la población». En este sentido, la vacuna de la meningitis frente a las cepas C y A, C, W e Y actúa sobre las bacterias de nariz y garganta disminuyendo el estado de portador, y también la probabilidad de transmisión de la enfermedad, proporcionando protección comunitaria.

La meningitis es una inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. La enfermedad, que puede llegar a ser mortal, se puede manifestar con fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, rigidez de nuca y disminución del nivel de conciencia.

La mayoría de las meningitis están causadas por virus, pero también pueden ser provocadas por bacterias y, más raramente, por parásitos y hongos. Las bacterias que producen meningitis varían dependiendo de la edad. Así, en recién nacidos y lactantes sobre todo se producen por Streptococcus grupo B, neumococo y Listeria monocytogenes, y en la población infantil por neumococo, meningococo y H. influenzae tipo b. En adolescentes y adultos jóvenes por meningococo y neumococo y en adultos por neumococo, meningococo y H. influenzae tipo b.

El Ministerio de Sanidad recuerda que el meningococo no solo puede producir meningitis. También puede producir septicemia cuando el meningococo llega a la sangre, o menos frecuentemente neumonía, artritis u otras infecciones. Todo esto en su conjunto se conoce como «enfermedad meningocócica invasiva».

Seis casos de meningitis en la provincia durante el último año



En la Comunidad se registraron 26 infecciones, con un aumento en el caso concreto de la cepa W

En la Comunidad Valenciana, durante la temporada 2017-2018, se han declarado 26 casos de meningitis, 6 en la provincia de Alicante, y se ha podido conocer el origen en 23. La cepa más frecuente fue la B, con 12 casos, seguida del W, con 7 casos, tres de C y uno del X. Fallecieron tres personas a causa de esta enfermedad, todos ellos adultos. Con respecto a la temporada anterior ha habido un descenso de tres casos de la cepa B y un aumento en 4 de la W. Los casos del serogrupo C son los mismos. Entre enero y marzo se da el mayor número de contagios de esta enfermedad. Las tasas más altas de la enfermedad se producen en los menores de un año, seguida del grupo de 1 a 4 años

Según datos del Instituto Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, en la temporada 2016-2017, el número total de casos de meningitis por la variante W en España fue de 23 y 17 por la familia Y. Sin embargo, los últimos datos al cierre de la temporada 2017-2018 muestran que se ha duplicado el número de casos, al producirse 48 casos de meningitis por W y 35 por la variante Y.

No obstante, desde el Ministerio de Sanidad señalan que la meningitis causada por la cepa B sigue siendo la que produce mayor número de casos (142 casos en toda España en la temporada 2017-2018), sobre todo en menores de 5 años (54 casos en la temporada 2017-2018), si bien sigue una tendencia descendente desde el año 2.000.

El Ministerio de Sanidad recuerda que las bacterias del meningococo se transmiten de persona a persona por gotitas expulsadas desde las vías respiratorias y tras un contacto estrecho y prolongado con personas que están enfermas o con personas que transportan el meningococo en su nariz o garganta sin tener la enfermedad. La Asociación Española de Pediatría estima que hasta el 25 % de los adolescentes pueden ser portadores de la bacteria, sin presentar síntomas. Solo cuando se activa –algo que raramente ocurre– es cuando puede producir en un breve periodo de tiempo una infección grave y provocar importantes secuelas o incluso la muerte de la persona afectada. Los adolescentes, junto con los bebés, es la población más afectada debido, también, a sus hábitos sociales caracterizados por una mayor tendencia a viajar y a compartir espacios multitudinarios u objetos.

Los pediatras piden que la medida se extienda a los niños



La conselleria argumenta que el mayor número de casos se da en jóvenes y en población adulta

Aunque aplauden la inclusión de esta nueva vacuna en el calendario a los 12 años, los pediatras piden que los niños de 12 meses también sean vacunados frente a las cepas A, W e Y. Actualmente sólo reciben la vacuna frente al serogrupo C.

En varios centros de salud de la ciudad de Alicante, los equipos de Pediatría han redactado circulares para informar a los padres de los motivos por los ellos recomiendan que se proteja a los más pequeños frente a estas variantes de la meningitis. Los padres que quieran seguir el consejo de los pediatras y vacunar a sus hijos por debajo de esa edad deberán pagar por esta vacuna, que se vende en las farmacias con receta médica y cuyo coste por dosis es de 54 euros.

Desde el Ministerio de Sanidad justifican no incluir esta vacuna para los niños en que actualmente, la situación epidemiológica de la enfermedad meningocócica por las cepas W e Y, «muestra que se producen mayor número de casos en la población adulta y en mayores, por lo que se ha priorizado desarrollar la protección comunitaria mediante vacunación de jóvenes».

Sanidad sostiene que si se detectara un aumento en la tendencia del número de casos en menores de un año, «esto justificaría la inclusión de la vacuna tetravalente en este grupo de edad».

Esta no es la única vacuna que divide a los pediatras y a la Administración. Los primeros piden que se financie la que protege frente al meningococo B, comercializada bajo el nombre de Bexero. El ministerio alega igualmente que la situación epidemiológica actual «muestra un descenso del número de casos por meningococo B». También que la vacuna frente «protege a la población vacunada pero se desconoce cuánto dura esta protección». Además estas vacunas «no protegen frente a todos los meningococos B y no proporcionan protección comunitaria, es decir, no tienen efecto sobre la población no vacunada».