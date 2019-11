Consulta todas las actividades de la Navidad 2019 de Alicante

La Navidad ya está a la vuelta de la esquina y los alicantinos podrán sentir a nieve en la ciudad los días 6, 7 y 8. Se trata de una de las experiencias que podrán vivir los cientos de familias que se acerquen a la plaza del Ayuntamiento de Alicante estas Navidades gracias a las máquinas lanzanieves y el simulador de esquí/snow que se instalará durante el puente de diciembre.

Asimismo, un nuevo videomapping navideño de 15 minutos se proyectará sobre la fachada consistorial entre los días 20 y 29 de diciembre con tres pases diarios. Por otra parte, la Plaza de Toros de la ciudad vuelve a acoger la pista de hielo, el tobogán ecológico, un poblado navideño, un mercadillo y un belén artístico.

Estos son algunos de los planes que podrás disfrutar en Alicante durante estas Navidades. Si no quieres perderte ninguno de ellos, consulta el programa de actividades que te presentamos a continuación:

Viernes, día 29 de noviembre

BELÉN OFICIAL

13.00 h | Inauguración - Asoc. de Belenistas de Alicante en el Ayuntamiento de Alicante (Vestíbulo del Palacio Consistorial). Hasta el 6 de enero de 2020

Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h

Sábados y Domingos de 9:00 a 13:00 h

Cerrado los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero

Horarios especiales:

Sábado 14 de diciembre de 9:00 a 13:00 h y de 18:00 a 20:00 h

El día 24 de diciembre horario de 9:00 a 13:00 h

FERIA DEL LIBRO ANTIGUO Y DE OCASIÓN

Paseo Federico Soto

Horario: De 10:00 a 22:00 hHasta el 5 de enero de 2020



FESTITÍTERES

Centro Cultural Las Cigarreras

32º Edición Festival Internacional de Títeres. Funciones, talleres, charlas. Hasta el 8 de diciembre de 2019.

Sábado, día 30 de noviembre

CASA DE PAPA NOEL y Atracciones Infantiles

Plaza Panteón de Quijano

Inauguración: 11:00 h

Horarios: Lunes a jueves de 11:00 a 13:00 h y de 17:00 a 21:00 h

Viernes 11:00 a 13:00 h y de 17:00 a 23:00 h

Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 14:30hy de 16:00 a 23:00 h

Horario especiales:

Días 19 y 20 de diciembre de 10:00 a 13:30 h y de 17:00 a 22.00 h

Día 23 de diciembre de 10:00 a 14:30 h y de 16:00 a 23:00 h

Último día el 24 de diciembre 10:00 a 14:30 h y de 16:00 a 19:00 h

ATRACCIONES PARA TODA LA FAMILIA, PISTA DE HIELO, TOBOGÁN...

Plaza del Toros

Inauguración: A las 11:30 h

Horario: 16:00 a 22:00 h

Vísperas de festivos y festivos de 12:00 a 22.00 h

Hasta el 6 de enero 2020.

FERIA DE NAVIDAD

Recinto Ferial de Rabassa

Horario: 12:00 a 14:30 h y de 17:00 a 22:00 h

Hasta el 26 de enero de 2020

Domingo, día 1 de diciembre

PASACALLES DE NANOS I GEGANTS (Dolçaina i Tabalet)

Plaza del Ayuntamiento

Inicio: A las 11:30 h

Itinerario: Salida en Plaza del Ayuntamiento, Explanada de España, Rambla de Méndez Núñez, C/ Díaz Moreu, Plaza Santa Teresa, Plaza del Hospital Viejo, C/ Sevilla, C/ Adolfo Blanch y finalización en el C.C. Cigarreras, aproximadamente a las 13:00 h.



SANTA MISA - Cofradía de San Nicolás

Concatedral de San Nicolás (Plaza de San Nicolás)

Horario: A las 12:00 h

Posterior presentación ante el altar de San Nicolás, de todos/as los niños/as asistentes y entrega de obsequios de parte de la Cofradía del Patrón.



MERCADILLO DE ARTESANÍA DE NAVIDAD

Paseo Federico Soto

Horario: De 10:00 a 15:00 h y de 17:00 a 23:00 h

Hasta el 5 de enero de 2020

Lunes, día 2 de diciembre

BELÉN SOCIAL - Asoc. de Belenistas de Alicante

Plaza de la Montañeta

Inauguración: A las 19:00 h. Actuación de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante

Horario: De 9:00 a 22:00 h

Hasta el 6 de enero de 2020

Jueves, día 5 de diciembre

CONCIERTO CORAL

Concatedral de San Nicolás en Honor al Patrón San Nicolás.

BELÉN ARTÍSTICO Y MERCADO NAVIDEÑO

Plaza de Toros (Patio de caballos)

Inauguración: A las 17:00 h

Horario: 16:00 a 22:00 h

Vísperas de festivos y festivos de 12:00 a 22.00 h

Hasta el 6 de enero 2020

Viernes, día 6 de diciembre

SANTA MISA DE SAN NICOLÁS

Concatedral de San Nicolás (Plaza de San Nicolás)

Horario: A las 10:30 h



PROCESIÓN DE SAN NICOLÁS

Horario: A las 11:30 h

Itinerario: Plaza Abad Penalva, C/ Labradores, C/ San Isidro, Rambla de Méndez Núñez, C/ Altamira, Plaza del Ayuntamiento. Acto Institucional del Excmo. Ayuntamiento en el Palacio Consistorial (Voto de la ciudad al Santo Patrón). Una vez finalizado el acto se continuará por el arco del Ayuntamiento, Plaza de la Santísima Faz, C/ Mayor, C/ Muñoz, Plaza Abad Penalva y Concatedral de San Nicolás

JORNADAS VECINALES NAVIDEÑAS EN BARRIOS Y PARTIDAS RURALES

Hinchables, talleres, pajes y diversión

El Rebolledo (Plaza José Antonio Torá)

Horario: De 11:00 a 14:00 h

Sábado, día 7 de diciembre

JORNADAS VECINALES NAVIDEÑAS EN BARRIOS Y PARTIDAS RURALES

Hinchables, talleres, pajes y diversión

Barrio Benalúa (Plaza Navarro Rodrigo)

Horario: De 11:00 a 14:00 h



BELÉN DE LA SEMANA SANTA DE ALICANTE

Junta Mayor de Hermandades y Crofadías

Palacio el Portalet (C/ Labradores 15)

Inauguración: A las 20:00 h

Horario:

Lunes: cerrado

De martes a sábado: de 10:30 a 14:00 h y de 18:00 a 21:00 h

Domingo: de 10:30 a 14:00 h

Domingo, día 8 de diciembre



JORNADAS VECINALES NAVIDEÑAS EN BARRIOS Y PARTIDAS RURALES

Hinchables, talleres, pajes y diversión

Verdegás (Plaza de España)

Horario: De 11:00 a 14:00 h



PASACALLES DE NANOS I GEGANTS (Dolçaina i Tabalet)

Centro Cultural Las Cigarreras

Inicio: A las 12:30 h

Itinerario: Inicio en C.C. Cigarreras, C/ Adolfo Blanch, C/ Sevilla, Plaza Hospital Viejo, Plaza Santa Teresa, C/ Díaz Moreu, Rambla de Méndez Núñez, Explanada de España y finalización en la Plaza del Ayuntamiento, aproximadamente a las 14:00 h

Miércoles, día 11 de diciembre

CONCURSO DE ADORNOS DE NAVIDAD Y BELENES

Los Centros de Mayores elaboran en su 19º edición, decoración de Navidad que es posible visitar de forma gratuita.

Viernes, día 13 de diciembre

AUDICIÓN DIDÁCTICA ¡YA ESTAMOS EN NAVIDAD!

Banda Sinfónica Municipal de Alicante

Centro Cultural Las Cigarreras

Horario: A las 11:00 h

Inscripciones en el 965 208 519



CONCIERTO Domisol Sisters

Centro Cultural Las Cigarreras

Venta en taquilla: 10 €

Horario: A las 18:00 horas.



CONCIERTO DE NAVIDAD - Banda Sinfónica Municipal de Alicante

Centro Social "Gastón Castelló" (C/ Pino Santo, 1)

Horario: A las 18:30 h

Acceso gratuito con invitación en el propio centro, o bien, en www.alicantesociocultura.eventbrite.es

Sábado, día 14 de diciembre

CONFERENCIAS, TALLERES, CONCIERTOS, STANDS

Centro Cultural Las Cigarreras

Horario: Desde las 10:00 a las 23:00 h

Más información en www.animalsfeel.eu



JORNADAS VECINALES NAVIDEÑAS EN BARRIOS Y PARTIDAS RURALES

Hinchables, talleres, pajes y diversión

Barrio Virgen del Remedio (Plaza Argel)

Horario: De 11:00 a 14:00 h



JORNADAS VECINALES NAVIDEÑAS EN BARRIOS Y PARTIDAS RURALES

Hinchables, talleres, pajes y diversión

Barrio Los Ángeles (Plaza Joaquín María López)

Horario: De 11:00 a 14:00 h



CERTAMEN DE VILLANCICOS (1ª sesión) - Federació de Fogueres

Plaza del Ayuntamiento

Horario: A las 19:30 horas.



CHRISTMAS MARKET SÉNECA

Hall del Edificio Séneca. Plaza Séneca

Horario: Viernes de 18:00 a 22:00 h

Sábado de 11:00 a 22:00 h

Otros días de 11:00 a 20:00 h

Hasta el 23 de diciembre

Domingo, día 15 de diciembre

27 ª TRAVESÍA DE NAVIDAD

Playa del Postiguet, zona Cocó

Prueba de natación en aguas abiertas, sobre una distancia de 1500 y de 3000 metros.

Horario: Salida a las 11:00 h

Inscripciones: www.cronotag.com

2º ENCUENTRO NAVIDAD SUP

Playa del Postiguet

Travesía en paddel surf de 1500 y 300 metros

Horario: Salida a las 09:30 h

Inscripciones: www.cronotag.com



CERTAMEN DE VILLANCICOS (2ª y 3ª sesiones) - Federació de Fogueres

Plaza del Ayuntamiento

Horario: A las 11:30 h y a las 18:00 h



3ª CARRERA PAPÁ NOEL - Asoc. de Comerciantes de La Florida

Barrio La Florida. Concentración en C/ Castor

Horario: A las 10:00 h



JORNADAS VECINALES NAVIDEÑAS EN BARRIOS Y PARTIDAS RURALES

Hinchables, talleres, pajes y diversión

El Moralet (Explanada junto a la Ermita)

Horario: De 11:00 a 14:00 h



JORNADAS VECINALES NAVIDEÑAS EN BARRIOS Y PARTIDAS RURALES

Hinchables, talleres, pajes y diversión

Barrio PAU II-San Blas (Plaza de la Paz )

Horario: De 11:00 a 14:00 h

Martes, día 17 de diciembre

ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE ADORNOS DE NAVIDAD

Programa de Mayores, Dependencia y Diversidad Funcional

Centro Comunitario Felicidad Sánchez

Horario: A las 17:30 h



Jueves, día 19 de diciembre

ATRACCIONES FERIALES NAVIDEÑAS

Plaza de Séneca

Dirigidas a público infantil.

Inauguración: A las 17:00 h

Horarios: De lunes a domingo: de 10:30 a 14:00 h y 16:00 a 21:30 h

Horarios especiales:

24 y 31 de diciembre de 10:30 a 15:30 h

25 de diciembre y 1 de enero: 16:30 a 21:30 h

5 de enero de 10:30 a 16:30 h

6 de enero de 10:30 a 14:00 h y de 16:00 a 20:30 h

Hasta el 6 de enero de 2020

Viernes, día 20 de diciembre

RUTA DE BELENES

Programa de Mayores, Dependencia y Diversidad Funcional

Las personas interesadas deberán inscribirse en su Centro Municipal de Mayores del 18 al 25 de noviembre



ANIMACIÓN INFANTIL, MAGIA Y CANTAJUEGOS

C/ San Francisco con C/ Pascual Blasco (Sindic de Greuges)

Horario: De 18:00 h a 20:00 h



JORNADA "LIFE ON" EN NAVIDAD

Plaza 25 de mayo (Mercado Central)

Talleres, conciertos, juegos, actividades solidarias...

Horario: De 19:00 a 23:00 h



TREN COMERCIAL

Itinerario: Por la Zona EDUSI: Plaza Pío XII, Plaza de Toros, C/Calderón, Mercado Central, C/ San Vicente, Avda. Jijona y Pío XII

Horario: 11:30 a 13:30 h y de 17:30 a 20:30 h / Gratuito

Hasta el 28 de diciembre



VIDEOMAPPING NAVIDEÑO "UNA NAVIDAD PARA RECORDAR"

Plaza del Ayuntamiento

Horario: Inauguración 19.30 h

Del 20 al 29 de diciembre

Horario: Del 20 al 29 de diciembre: 19:30h, 20.30h y 21:30 h

Excepto día 24 de diciembre: única sesión 19:30 h

CONCIERTO DE NAVIDAD

Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Alicante

Basílica de Santa María

Horario: A las 19:30 h / Entrada libre



MERCADO DISEÑO NAVIDAD

Hall Edificio Séneca. Plaza Séneca

Horario: De 18:00 a 22:00 h

18:30 h. Taller infantil

19:00 h. Taller caligrafía

19:00 h. Taller decoración

Sábado, día 21 de diciembre



JORNADAS VECINALES NAVIDEÑAS EN BARRIOS Y PARTIDAS RURALES

Hinchables, talleres, pajes y diversión

La Alcoraya (Centro Polivalente)



JORNADAS VECINALES NAVIDEÑAS EN BARRIOS Y PARTIDAS RURALES

Hinchables, talleres, pajes y diversión

Zona Playas (Avda. Miriam Blasco)

Horario: De 11:00 a 14:00 h



ANIMACIÓN INFANTIL, MAGIA Y CANTAJUEGOS

Plaza de la Constitución (Barrio de Villafranqueza)

Horario: De 11:30 h a 13:30 h



MERCADO DISEÑO NAVIDAD

Hall Edificio Séneca. Plaza Séneca

Horario: De 11:00 a 22:00 h

11:30 h. Actuación infantil

12:30 h. Taller infantil

13:00 h. Taller decoración

19:00 h. Arte en vivo

20:00 h. Concierto jazz



ACTUACIONES NAVIDEÑAS

Game of Trones

Castillo de Santa Bárbara

Horario: Desde las 10:30 h

Entrada gratuita



CONCIERTO FAMILIAR #LASCIGARRERAS MOVISTAR

Billy Boom Band

Centro Cultural Las Cigarreras

Horario: A las 12:00 h

Invitación gratuita

ANIMACIÓN INFANTIL, MAGIA Y CANTAJUEGOS

Parque San Blas con Avda. Soto Ameno

Horario: De 18:00 h a 20:00 h



CONCIERTO

(Contra) Cultura Fanzine, con Nacho Córdoba, Triple Ente y Crudo Pimiento

Centro Cultural Las Cigarreras

Horario: A las 21:00 h / Entrada gratuita

Domingo, día 22 de diciembre

JORNADAS VECINALES NAVIDEÑAS EN BARRIOS Y PARTIDAS RURALES

Hinchables, talleres, pajes y diversión

La Cañada del Fenollar (Junto a la Ermita de San Jaime)

Horario: De 11:00 a 14:00 h



MERCADO DE DISEÑO NAVIDAD

Hall Edificio Séneca. Plaza Séneca

Horario: De 11:00 a 20:00 h

12:00 h. Taller infantil y taller decoración.

13:00 h. Concierto y sesión vermut navideño.



BELÉN VIVIENTE - FAFBA

Cauce del Río Monnegre

Horario: A las 12:30 h



CONCIERTO DE NAVIDAD - Banda Sinfónica Municipal de Alicante

ADDA (Auditorio de la Diputación de Alicante)

Horario: A las 19:00 h

Lunes, día 23 de diciembre

CAMPUS DE NAVIDAD

Centro Cultural Las Cigarreras

Laboratorios de cuentos, arquitectura neumática, creación de juegos con cartón y decoración navideña. A partir de los 6 años.

Días 23, 26, 27 y 30 de diciembre, 2 y 3 de enero.

Horario: De 09:00 a 14:00 h

Gratuitos con inscripción previa en www.cigarreras.es



ANIMACIÓN INFANTIL, MAGIA Y CANTAJUEGOS

Plaza Magallanes (Barrio La Florida)

Horario: De 11:30 a 13:30 h



ANIMACIÓN INFANTIL, MAGIA Y CANTAJUEGOS

Plaza Manila (Barrio Pla Carolinas)

Horario: De 18:00 a 20:00 h



Jueves, día 26 de diciembre

CARTERO REAL

Plaza de Toros (Patio de caballos)

Horario de recogida de cartas

Horario: De 16:00 a 22:00 h

Vísperas de festivos y festivos de 12:00 a 22.00 h

Hasta el 4 de enero de 2020

VENTA DE SILLAS DE LA CABALGATA DE REYES MAGOS

Se podrán adquirir un MÁXIMO de 8 LOCALIDADES por persona, tanto en venta directa como online En Plaza de Toros (del 26 de diciembre de 2019 al 4 de enero de 2020)

Horario: De 10:00 a 20:00 h, excepto el día 4 de enero que será

de 10:00 h a 14:00 h

Venta online en www.cabalgatareyesalicante.es

Del 26 de diciembre de 2019 al 2 de enero de 2020

(Venta de localidades online: 40% de la totalidad)

Viernes, día 27 de diciembre

11ª SAN SILVESTRE SOLIDARIA de Alicante

Centro de la ciudad

Carrera popular de solidaria de 4.500 metros

Salida y meta en Rambla Méndez Núñez

Horario: Salida a las 22:00 h

Inscripciones: www.cronotag.com

Horario: De 11:00 a 14:00 h

NAVIDAD DEPORTIVA DE ALICANTE

Monte Tossal (antiguo hipódromo)

Circuito de diferentes actividades deportivas: tirolina, rocódromo, hinchables, cars eléctricos, zumba+zumba kids,

circuitos de actividades coordinativas

Horario: De 9:30 a 14:30 h

Edades: entre 6-12 años

Sábado, día 28 de diciembre

NOCHE DEL BELÉN - Asoc. de Belenistas de Alicante

Plaza de la Montañeta

Taller Belenista y actuación del Coro Albaladre

Horario: De 19:00 a 24:00 h



Martes, día 31 de diciembre

COTILLÓN INFANTIL

Plaza del Ayuntamiento

Horario: De 11:00 a13:00 h

Ensayo de las campanadas a las 12:00 h, animación musical, juegos...

FIESTA Y CAMPANADAS DE FIN DE AÑO

Plaza del Ayuntamiento

Horario: De 23:00 a 04:00 h

Reparto gratuito de uvas y música en directo

Sábado, día 4 de enero

DESFILE DE LOS CARTEROS REALES - Diputación Provincial de Alicante

Palacio Provincial – Plaza del Ayuntamiento

Horario: 17:30 h. Recepción oficial en el Palacio Provincial de los Carteros Reales.

18:00 h Desfile.

Itinerario: Avda. de la Estación, Alfonso El Sabio, Rambla Méndez Núñez, C/ Altamira y Plaza del Ayuntamiento

Horario: 19:30 h aproximadamente recogida de cartas de los Carteros Reales en la Plaza del Ayuntamiento

Domingo, día 5 de enero

LLEGADA DE SSMM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE

Puerto de Alicante. Dársena interior del Puerto de Alicante. Muelle 4 (Escalinatas de la Reina)

Horario: A las 17:00 h



RECEPCIÓN DE SSMM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE

Plaza de Toros

Horario:

De 17:00 a 18:00 h: Espectáculo infantil

A las 18:00 horas: Saludo de SSMM Los Reyes Magos de Oriente

Entrada mediante invitación, que se anunciará en la web municipal



GRAN CABALGATA DE REYES DE LA CIUDAD DE ALICANTE

Centro Ciudad

Horario: A las 19:00 h

Itinerario: Plaza de los Luceros, Avda. de Alfonso X El Sabio, Rambla de Méndez Núñez, Calle Rafael Altamira y Plaza del Ayuntamiento

ADORACIÓN Y DISCURSO DE SSMM LOS REYES MAGOS

Plaza del Ayuntamiento

Al finalizar la Cabalgata, SS.MM. los Reyes realizarán la Adoración al Niño Jesús y dirigirán unas palabras a los niños y niñas de Alicante