Doce hogueras compiten por el primer premio del certamen artístico en categoría adulta

Las hogueras Nou Babel, con "El hombre de la Mancha"; Florida Portazgo, con "The legend of Tarzán", Los Ángeles, clon "Survivors"; Ángeles Felipe Bergé, con "Aufsand der Menschen"; Sagrada Familia con "Peace brother love sister; Sant Blai-La Torreta, con "Cats"; La Ceràmica, con "Mamma Mia1!; Baver-Els Antigons con "Juliet: this is may beginning"; Ciudad de Asís con "Darkness; San Antón Bajo, con "The Golden d Hotel"; Port d'Alacant con "Deshumanizados" y La Condomina, con "La casa de papel", han competido esta noche en el certamen de playbacks de Hogueras en categoría adulta.

Mañana a las 17.30 horas final en categoría infantil y el domingo en Única, con festeros de todas las edades, en el pabellón Pitiu Rochel.