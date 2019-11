La Audiencia rechaza paralizar los plazos a las acusaciones para recurrir la sentencia del caso Sala

La Audiencia de Alicante ha rechazado esta mañana la petición de la Fiscalía de paralizar los plazos para recurrir la sentencia del caso Sala. El Ministerio Público había reclamado este aplazamiento a la espera de recibir las explicaciones del secretario judicial sobre lo ocurrido con el primer veredicto de culpabilidad desaparecido y rechazado por la magistrada por falta de motivación. La petición de suspensión se había planteado esta misma mañana y ha tenido contestación a las pocas horas. En una escueta resolución, la juez Francisca Bru argumenta que no ha lugar a lo solicitado al considerar que los plazos son imporrogables.

La Fiscalía entendía que debía paralizarse el tiempo marcado para recurrir la absolución a Miguel López a la espera de aclarar qué había pasado con el primer veredicto, pues de las explicaciones del secretario judicial dependía parte del recurso para plantear al Tribunal Superior de Justicia la anulación del juicio.

El veredicto perdido declaraba a Miguel López culpable por siete votos a dos de la muerte a tiros de su suegra, pero éste fue devuelto por la magistrada al jurado por deficiencias en la motivación. Más de 30 horas después, el tribunal popular dictó otro veredicto de no culpabilidad por seis votos a tres por lo que López quedó absuelto. Las acusaciones pidieron una copia del primer veredicto antes de la sentencia y la única respuesta del secretario fue que no estaba unida a las actuaciones. Esta mañana, con el respaldo unánime de la junta de coordinación de fiscales, se ha pedido formalmente al secretario que explique qué ha pasado con el documento. En función de esas explicaciones, no se descartan otras actuaciones como la apertura de diligencias de investigación.