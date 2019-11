El PSOE dice que el alcalde abandona a los vecinos al recurrir la sentencia del ruido

Primeras reacciones de la oposición a la decisión del Ayuntamiento de recurrir la sentencia del juzgado de lo Contencioso 4 de Alicante que le condena a establecer una zona acústicamente saturada (ZAS) en el centro tradicional de Alicante para controlar los niveles de ruido al discrepar los servicios jurídicos municipales sobre la vulneración de derechos fundamentales que establece la resolución. El PSOE considera que el alcalde abandona a los vecinos y Compromís acusa al PP y a Ciudadanos de gobernar a favor de los lobbys económicos y contra al interés general de Alicante. Podemos no entiende que ahora se apele cuando inicialmente se dijo que se acataría y el equipo de gobierno aclara que cuando se dijo que se acataría se referían a hace el ZAS. Además, no dan plazos sobre la aplicación de este instrumento, que puede tardar "meses o años". La Asociación Provincial de Hostelería, que tuvo representantes en la reunión, valora positivamente la apelación.

"La primera conclusión es que el alcalde abandona a los vecinos con este tema, primero dijeron que no iban a recurrir la sentencia, ahora dicen que la van a recurrir. No tienen ninguna idea de lo que deben hacer con respecto al problema de convivencia, porque es un poblema de convivencia, hay que arreglarlo desde ese punto de vista y lo siguiente es que no tienen ninguna idea del modelo de ciudad", ha señalado esta mañana el portavoz del grupo socialista, Francesc Sanguino. El edil considera que "el alcalde no ha hecho nada para resolver este problema ni para que veamos que tiene un modelo de ciudad. Todo lo que no sea aparecer en los actos y firmar talones no existe para el alcalde Barcala".

Tras la judicialización del asunto, el representante socialista afirma que hay que contrarrestarlo con un modelo de convivencia para el centro de Alicante. "He sido director del Teatro Principal, he sido vecino de esa zona y he padecido el incivismo, pero no todo el tardeo se puede catalogar de incivismo. Hay que expulsar el incivismo de esa zona, hay que incentivar y penalizar también, pero lo primero y fundamental es el respeto a la vida de los vecinos antes que el carácter privativo. Lo siguiente, establecer un modelo de ocio y un modelo de motor económico para esa zona por el bien de toda la ciudad".

Por su parte, el grupo municipal de Compromís ha denunciado que la actitud de PP y Ciudadanos "es siempre favorable a los intereses de los lobbys económicos de la ciudad y contraria a las demandas de vecinos y comerciantes". Según la coalición, esto se demuestra ante la "incoherencia de las últimas decisiones en torno a la voluntad de interponer recurso en el caso de la sentencia de la ZAS, mientras que se abstienen de presentarlo en relación a la sentencia de la modificación del artículo 95 del PGOU que imposibilitaba la proyección de megacentros comerciales en el entorno de Rabasa.

"Esta forma de gobernar del bipartito de derechas nos recuerda a la derecha de los gobiernos de Alperi y Castedo", ha señalado Natxo Bellido, portavoz de la coalición. "La derecha siempre gobierna para los mismos, y en esta ciudad bien que lo sabemos. Cuando gobierna la derecha el sr. Ortiz sabe que sus intereses serán defendidos desde el consistorio y los lobbys económicos saben que el derecho de la ciudadanía a descansar no será nunca un derecho fundamental a hacer cumplir ", ha aseverado Bellido.

Tampoco en Podemos entienden el cambio de postura del equipo de gobierno municipal, "aunque dicen que no, pensamos que sí que ha habido un cambio de postura respecto a cuando se conoció la sentencia del ZAS y se dijo que se iba a cumplir y ahora parece que se va a recurrir", señala el portavoz del grupo, Xavier López. "Hay otra sentencias que no tienen ningún interés en recurrir como por ejemplo la que afecta a los terrenos de Rabasa. Hay que empezar a implementar medidas concretas y acatar una sentencia que es muy dura y que habla de la vulneración de los derechos fundamentales de los vecinos. Entonces hablaremos de mesa de ruido, pero primero acatemos la sentencia, que es lo primero que se le olvida al alcalde cuando la sentencia le es desfavorable".

Desde Compromís han resaltado que Barcala y el edil Adrián Santos "han quedado retratados" en la decisión de ayer sobre el desempeño de la sentencia de la ZAS, "Barcala tanto por incapacidad para conducir el debate y aproximar posiciones en un conflicto enquistado, como para gobernar en contra del interés general de la ciudad y para mostrar parcialidad desatendiendo a los vecinos o falta de valentía política para plantarse ante el lobby económico del tarde, y el concejal de Urbanismo por haber mentido a los vecinos al asegurarles, -según comentaron sus representantes- que no interpondría recurso ante la sentencia. Pero claro, ya sabemos que dentro del bipartito la opinión y fuerza de Ciudadanos es absolutamente nula", aseguran desde la coalición.

Bellido ha señalado que estas actuaciones que muestran la debilidad y docilidad del bipartito ante los lobbys poderosos de la ciudad, alertan del peligro que puede suponer que la derecha inicie los trabajos de modificación del PGOU, "dado que diseñar un modelo de ciudad amable, equilibrado y sostenible no está entre sus prioridades y que si la derecha gobierna la ciudad no se diseñará desde el Ayuntamiento, sino gobernado desde la batuta de los intereses privados".

"De cualquier modo, -ha añadido Bellido-, desde la coalición Compromís nos reuniremos con los vecinos del Centro Tradicional y del Casco Histórico para analizar los próximos pasos a seguir y seguir exigiendo la convocatoria del Consejo Local de Comercio que el bipartito de derechas ni respeta, ni quiere convocar ".



Asociación de Hostelería

La Asociación Provincial de Hostelería (APEHA) valora muy positivamente la decisión del Ayuntamiento de recurrir la sentencia del ruido, información que conocieron de primera mano en la reunión con el equipo de gobierno. Además de la Asociación de Locales de Ocio, Alrora, este colectivo estuvo representado por su vicepresidente primero, Miguel García Navarro, y por su letrado y vocal de la junta directiva, José Luis Garciafilia. "No obstante, también se nos informó de que piensan tomar medidas, aún por determinar, con lo que no podemos valorar cuán restrictivas serán", señalan en un comunicado.

"APEHA sigue trabajando en este asunto para minimizar el impacto en los intereses de nuestros asociados, para que puedan seguir funcionando con normalidad y no se resienta la economía de Alicante".

Equipo de gobierno