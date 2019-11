Proyecto Hombre, finalista de los #PremiosRedesenAcción de la Fundación Mutua

La campaña "La vida en comunidad" realizada por la Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante ha sido finalista de la categoría Innovación de los #PremiosRedesenAcción de la Fundación Mutua Madrileña. Con estos premios, que se entregaron anoche en un acto en la Torre de Cristal de Madrid, la Fundación Mutua Madrileña ha querido demostrar que las redes sociales sirven para conectar, concienciar y facilitar una mejor contribución a la acción social.

La categoría Innovación premiaba aquellas acciones especialmente disruptivas en el uso de las redes sociales y ha sido precisamente la utilización de la tecnología, lo que ha llevado a "La vida en comunidad" a ser la segunda finalista dentro de ese apartado. La campaña de Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante consistió en tres programas de radio online, cuyo valor fue utilizar las redes sociales (Facebook y Twitter) para esas emisiones, lo que permitía a todos los participantes preservar su identidad y poder manifestar y compartir sus experiencias con total libertad.

A pesar de ser un proyecto modesto, el hecho de que terapeutas, usuarios y voluntarios participaran en esos programas, y que el sistema de podcast les permitiera tener un mayor alcance, han sido determinantes para que el jurado votara por esta campaña como una de las más innovadoras de todas las candidaturas.

Dentro de la categoría Innovación, la ganadora fue "No quiero escuela segregada", de la Fundación Secretariado Gitano, una campaña que, además de tener un enfoque innovador por presentarla desde la mirada subjetiva de una niña gitana, se creó un eBook como elemento participativo lo que generó conversación sobre un tema de escasa visibilidad social. La primera finalista fue "No mires a otro lado", del Ministerio del Interior y realizada por Iberdrola.

Los #PremiosRedesenAcción constaban de tres categorías más: "Resultado", "Alcance" e "Inspiración" y el proyecto ganador de cada una de ellas ha recibido 7.000 euros para destinar a la causa que defiende la campaña.

A la primera edición de los #PremiosRedesenAcción se han presentado 137 proyectos provenientes de 125 organizaciones (empresas, agencias, universidades, entidades sociales y particulares).

El jurado de los #PremiosRedesenAcción, con un profundo conocimiento del ámbito digital, ha estado compuesto por Borja Adsuara, consultor y experto digital; Rosa Jiménez Cano, periodista experta en tecnología; Rodrigo Miranda, director general de ISD, la primera escuela nativa de negocio digitaI; Elena Bule, directora de Comunicación de Twitter España; Natalia Basterrechea, directora de Asuntos Públicos para España y Portugal de Facebook; y Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña.



Proyectos premiados

1- Categoría Innovación

Ganador: No quiero escuela segregada, de Fundación Secretariado Gitano realizada por la agencia Implícate.

Primer finalista: No mires a otro lado, campaña del Ministerio del Interior realizada por Iberdrola España.

Segundo finalista: La vida en comunidad, de Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante de la C.V.

Categoría Alcance

Ganador: Yo vendo mi cuerpo, de Debra España.

Primer finalista: Partir de Cero, de la Fundación Secretariado Gitano. Campaña realizada por la agencia DDB Tandem.

Segundo finalista: Artículo 47, de la Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (RAIS Fundación), realizada por la agencia Innocean

Categoría Inspiración

Ganador: Save a hater, de Accem realizada por la agencia Arroba (ahora Yslandia).

Primer finalista: PepitaMola, de Fabiola Arroyo

Segundo finalista: Déjate marcar por el mundo #Living for Others, de Cooperación Internacional, realizada por la agencia All White.

2- Categoría Resultado

Ganador: #Vocesenigualdad, de la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad y la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE), realizada por Tango Comunicación Estratégica, S.L.

Primer finalista: La suerte de tenerte, de Down España

Segundo finalista: 45 millones de imprescindibles, de Fundación Intheos, realizada por la agencia de Comunicación Creativa Manifiesto, S.L

En la imagen, el jurado: