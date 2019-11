Compromís insta a PP y Cs a celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante reclama al gobierno municipal, formado por PP y Ciudadanos, que celebre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad junto con las asociaciones que «día a día trabajan con este colectivo». Ya que, según ha destacado la formación nacionalista, poer lograr así «la inclusión de este colectivo no nos podemos olvidar la sensibilización y la visibilización, que la gente conozca sus problemáticas y necesidades y también, por otro lado, sus múltiples capacidades».

Desde la coalición de izquierdas recogen así una de las demandas expresadas por entidades que colaboran en este sector y con las que mantuvieron una reunión el pasado jueves 21, en la que además las asociaciones que trabajan con la diversidad funcional en Alicante expresaron sus necesidades y propuestas para convertir la ciudad «en un espacio más accesible».

Por su parte, el concejal de Compromís, Rafa Mas, remarca que «queda mucho mucho por hacer para que toda la sociedad sea consciente de que no los podemos dejar atrás». Añade el edil que el Ayuntamiento «tiene que garantizar la inclusión de estas personas en todos los ámbitos social, educativo, cultural y sobre todo en el laboral. Porque una ciudad que no que no garantizada inclusión de todos sus miembros no puede decirse que es una ciudad con una calidad democrática óptima».

Pero además, desde Compromís remarcan la importancia de dotar de periodicidad estable y de contenido a órganos como el Consejo de Personas con diversidad funcional, el cual «por fin se ha convocado, a penas tres días después de que anunciáramos que íbamos a pedir en el pleno su convocatoria», afirman fuentes de la coalición.