Un 25% de las niñas y un 33% de los niños de 11 años ocultan que sufren ciberacoso

La concejalía de Consumo del Ayuntamiento de Alicante, dirigida por la edil popular, Lidia López, ha hecho público los datos del informe del Observatorio municipal de Consumo digital sobre «Uso y Consumo responsable de las nuevas tecnologías: internet, móvil, redes sociales y videojuegos», realizado a través de encuestas anónimas entre 433 alumnos/as de 6º de Primaria, de 11 años.

Los datos ponen de manifiesto que un 72% de los alumnos se conectan todos o casi todos los días a internet, accediendo un 16% a contactar con desconocidos a través de los videojuegos. En el caso de la visión de contenido inapropiado, encontramos que hay un 44% de las niñas/os que lo han visto y no se lo han contado a nadie y que, según el 36% de las niñas y el 44% de los niños, la fuente de llegada de este tipo de contenido es YouTube.

El estudio ha sido impulsado por el Centro Educativo de Recursos de Consumo del Ayuntamiento, y el análisis se ha realizado por el equipo de Formación de la Asociación de Telespectadores, Radioyentes, Consumidores y Usuarios de los Medios de la Comunidad Valenciana (ATR-CV).

Del total, un 29% no tienen ningún límite horario de uso de internet cuando finalizan sus tareas, y 12 % nunca tiene límite horario, resaltando que más de la mitad de los alumnos disponen de tableta en su habitación. Y que un 25% de las nin?as y un 33% de los niños no han contado a nadie que están sufriendo acoso o ciberacoso.

Tras recordar que la Organización Mundial de la Salud señala que jugar más de veinticinco horas semanales, o tres horas diarias, puede convertirse en una adicción, el estudio pone de relieve que un 27% de ellos lo hacen más de dos horas diariariamente a los videojuegos, además un 11% de los niños han dejado de dormir por los videojuegos en línea, y un 16% de hacer sus deberes.

La edil de Consumo ha explicado que se ha realizado este estudio para conocer la 'salud digital de nuestros menores', con el objetivo de «fomentar buenos hábitos y la responsabilidad de un adecuado consumo digital, prevenir situaciones de acoso a través de internet y las redes sociales ofreciendo una adecuada formación en los centros escolares y una preparación para su uso y consumo, así como para apoyar a las familias en la prevención de las adicciones derivadas del uso inadecuado de las Nuevas Tecnologías».



Ciberacoso

Sobre el ciberacoso, hay un 28% de los alumnos que lo ha sufrido en mayor o menor intensidad a lo largo del tiempo, un 25% ha tenido acceso a imágenes inapropiadas, mayoritariamente por videos, páginas para adultos, juegos en línea y redes sociales. En cuanto a quién han contado sus problemas de ciberacoso, un 29% ha respondido que a nadie; y este tanto por ciento se eleva a un 44% cuando se trata de contar a alguien que han recibido imágenes inapropiadas.

Además el estudio precisa que un 3% de las nin?as y un 4% de los nin?os sufren acoso o ciberacoso todos o casi todos los días, y que un 4% de las niñas y un 7% de los nin?os lo sufre una o dos veces por semana, un 4% de las nin?as y un 7% de los nin?os ha sido amenazada/o, y que han publicado cosas para herirles, en un 3% de las nin?as y un 4% de los nin?os.



Uso de las Redes Sociales

En cuanto a las redes sociales, Lidia López ha recodado que teniendo en cuenta que en España la edad legal para darse de alta en la mayoría de las redes sociales es de 14 años, el estudio señala que "más del 45% de los alumnos tiene cuenta en redes sociales, y en un 92% de los casos, los padres conocen este hecho".

Además un 6% tiene más de 200 amigos en sus redes sociales y un 51% no sabe cuántos amigos tiene y un 30% de sus "amigos" son personas desconocidas y en un 9%, no saben si son conocidos o desconocidos.



Uso del Teléfono móvil

Con respecto al uso del teléfono móvil por parte de la población infantil y adolescente esta? cada vez imponiéndose a edades más tempranas. No hay una edad establecida para tener dispositivo móvil, pero sin embargo, expertos como el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, recomiendan que los nin?os no dispongan de un teléfono móvil hasta los 13 años.

En concreto, del estudio se desprende que un 52% de los alumnos y alumnas disponen de teléfono móvil, desglosándose en un 50% de nin?as y un 55% de nin?os de la muestra. En el caso de tener móvil compartido con alguien de la familia, los datos son de 8% en el caso de las nin?as y un 9% en el caso de los nin?os.

La edil de Consumo precisó que el dato del 52% de los menores con móvil contrastan con las cifras que proporciona el Instituto Nacional de Estadística en su u?ltimo informe de 2018, que asignaba una media de disposición de móvil del 41% para los 11 an?os, evidenciando que "hay un incremento en el uso del móvil".

De hecho, el estudio revela que un 11% tiene más de 15 grupos de WhatsApp, el 13% recibe más de 100 mensajes al di?a, y un 19% habla entre media hora y más de una hora y media por teléfono los di?as de diario subiendo esta cifra al 26% en el caso de los fines de semana.

En referencia al contenido recibido en el móvil un 52% de los alumnos ha recibido imágenes inapropiadas, y hay un 9% de los alumnos que deja su móvil encendido por la noche, por si alguien le envía algo.

Lidia López pone de manifiesto que esta respuesta "puede convertirse en un indicativo de que algunos alumnos no pueden descansar bien durante las horas de sueño porque están alertas a su dispositivo móvil", al tiempo que del estudio señaló que "algunos datos podri?an evidenciar comportamientos casi de dependencia digital entre los menores".



El observatorio del Consumo digital destaca que incluso aquellos alumnos que apagan el mo?vil, lo dejan sin sonido o en modo avio?n, y una de las u?ltimas actividades que realizan antes de dormir es tener el tele?fono mo?vil en sus manos, con el consiguiente efecto nocivo que el uso de este dispositivo antes de dormir ejerce sobre un buen descanso nocturno.

Uso de la Televisión

En cuanto a la televisio?n, un 47% dispone de ella en su habitacio?n, y un 55% de los alumnos ven poco ma?s de una hora de televisio?n a diario, con un 84% la ve hasta una hora y media durante el fin de semana y que.

Respecto a los videojuegos, hay un 27% de alumnos que juegan a diario ma?s de 2 horas, hay un 36% que reconoce haber dejado de hacer los deberes, merendar, comer, dormir u otras cosas ma?s importantes, segu?n la propia calificacio?n de los alumnos.

Tambie?n hay que destacar, segu?n el alto porcentaje de tiempo que se dedica a los videojuegos y los dispositivos que se utilizan pueden indicar que el nin?o esta? solo jugando y no tiene ma?s referentes que su pantalla.



Reputación en línea

En cuanto a la importancia de la reputación en línea, a un 31% de los alumnos les «preocupa tener una buena reputación en línea», mientras que hay 41% que no les preocupa y un 28% de los alumnos que no sabe qué significa este concepto.

Por este motivo la edil de Consumo indica que " hay que seguir informando y formando a los alumnos para que comprendan la importancia y significado de la huella digital que esta?n dejando con su actividad en internet".

Sobre la preocupación o no por dar datos personales: dónde vives, tu número de teléfono, en internet, a un 52% de los alumnos sí les preocupa no dar datos personales, un 37% controla a quien se los da y un 11% dice que no le preocupa.

Nuevamente parece ponerse de manifiesto la necesidad de información y formación en este sentido o un gran desinterés por parte de los alumnos en cuanto a la importancia de los datos personales.

En general los alumnos piensan que hacen un uso responsable, aunque destacan algunos tantos por ciento que dicen entretenerse ma?s de lo que deberían en 15% en internet, 8% en redes sociales, 10% en el uso del mo?vil, 6% en la TV y 8% en los videojuegos, y hay alumnos que reconocen estar mucho tiempo conectados un 8% en internet, 13% en redes sociales, 6% en el uso del mo?vil, 7% viendo TV y 8% jugando a videojuegos.

Por otra parte, hay unos i?ndices bajos de alumnos que reconocen no estar haciendo uso responsable de los dispositivos e internet, un 4% en internet, 3% en redes sociales, y 5% tanto en mo?vil, televisio?n y videojuegos.

Observatorio de Consumo digital

Este Observatorio nació para ser plataforma permanente y actualizada que integre toda la informacio?n sobre ha?bitos de uso y consumo de internet y dispositivos tecnológicos, como el mo?vil, la tableta, videojuegos y otros medios de comunicación, reales o virtuales, relativos a la población infantil y adolescente de la ciudad de Alicante. Y así estar en continuo contacto con la manera de relacionarse con la red y en la red de este grupo poblacional, además del uso que hacen de su entorno multipantallas, para finalmente, entre otros fines, poder elaborar informes con recomendaciones y propuestas que favorezcan el uso responsable de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.