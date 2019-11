El PSOE critica al gobierno local por no habilitar el gimnasio del CAI de Alicante para sintecho en noches de lluvia

El gimnasio del Centro de Acogida e Inserción de Personas sin Hogar de Alicante (CAI) permaneció cerrado la noche de este viernes pese a que las lluvias también cayeron en la ciudad a última hora del día, dejando durmiendo a la intemperie a decenas de sintecho que pretendían guarecerse de las inclemencias meteorológicas.

Esta situación la criticó el portavoz municipal socialista, Francesc Sanguino, que acudió al centro situado en el barrio San Agustín. "Es incomprensible que en noches con previsión de lluvias como ésta [en alusión a la pasada madrugada], no se habilite el gimnasio por una cuestión humanitaria, para que las personas no tengan que dormir en la calle después de horas lloviendo en la ciudad", señaló el socialista, a quien le impidieron -según afirmó- tomar imágenes de los momentos de tensión que se vivieron anoche en el centro, donde hubo presencial policial. "Se preocupan por la protección de los datos, pero no por la protección de las personas", afeó Sanguino, quien exige al Ayuntamiento que modifique el protocolo existente, que limita los permisos de apertura del gimnasio a noches de lluvias intensas (cuando hay alerta) o cuando las temperaturas son extremas en invierno.

"El gimnasio solo se abre si Protección Civil activa la alerta por lluvias, lo que a su vez permite que Cruz Roja se encargue de dar servicios en la instalación provisional municipal. Así, si Protección Civil no activa la alerta, se paraliza todo el proceso. No lo vemos nada humano, el Ayuntamiento debería activarla directamente en días de lluvias, aunque no haya aviso de inundación", señaló Sanguino a las puertas del CAI, de donde fueron expulsados ciudadanos que pretendían pasar la noche en el gimnasio para no sufrir las inclemencias del tiempo. Muchos de ellos se marcharon a los bajos del estadio José Rico Pérez a intentar pasar la noche a refugio de la lluvia que había caído todo el día y que no se descartaba que pudiera caer durante la pasada noche.

Por su parte, la concejala de Acción Social, Julia Llopis (PP), alegó a preguntas de este diario que el protocolo existente indica que el gimnasio se abra con fuertes lluvias o con intenso frío, dos circunstancias que no se dieron este viernes en Alicante.