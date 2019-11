El PSOE acusa a Barcala de convertir el Pleno de Alicante en su "cortijo particular"

El grupo municipal socialista acusa al alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, de "secuestrar el debate político sobre las cuestiones que afectan e importan a la ciudadanía de Alicante". Y todo porque, según los socialistas, Barcala "no quiere debatir sobre mercados municipales ni empleo en la Zona Norte" en el Pleno de Alicante.

Según un comunicado de los socialistas, "el alcalde ha convertido el Pleno del Ayuntamiento de Alicante en su cortijo particular". Ya que aseguran que "cuando los informes del Secretario del Pleno no les son favorables lo desoye e impone su voluntad y cuando los artículos del Reglamento Orgánico del Pleno no le favorecen los reinterpreta a su buen o mal entender dejando a la oposición sin voz y hurtando el debate a la ciudadanía alicantina, convirtiéndose en juez y parte".

El Grupo Municipal Socialista registró dos declaraciones institucionales "en tiempo y forma, una respecto a los mercados municipales, galerías de alimentación y mercadillos que fomentan el empleo, ofrecen equilibrio territorial entre los distritos y son una fuente de cohesión social y otra sobre un proyecto de inserción laboral que pasa por la creación de un programa de empleo municipal para la Zona Norte"

"Nadie puede entender que ambas cuestiones importantes para esta ciudad no lo sean para el alcalde y las transforme en ruegos hurtando el debate", ha manifestado el portavoz socialista, Francesc Sanguino, quien ha recordado que "el PP y VOX llevaron al último Pleno dos Declaraciones Instituciones en las que se reclamaba el apoyo a la sentencia del procès, como si las sentencias no hubiera que acatarlas en lugar de debatirlas y actuando en contra del criterio que el secretario reafirmó en la junta de portavoces".

Sanguino ha añadido que "sin embargo cuestiones que afectan directamente a la vida de los alicantinos y alicantinas las conviertan en un mero ruego y le robe la voz a la ciudadanía". "Si no se siente cómodo con el debate y las réplicas del Grupo Municipal Socialista, porque se ve obligado a intervenir después de haberlo hecho los concejales del equipo de gobierno, quizá debería plantearse si no será su gobierno el que no responde a las necesidades de la ciudadanía en lugar de incumplir la normativa a sabiendas vulnerando así los derechos y deberes de la oposición a fiscalizar la labor de gobierno", ha finalizado Sanguino.