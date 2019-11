El Gobierno desoye a los técnicos y cierra el trasvase Tajo-Segura para la agricultura

"La verdad es que no sabemos qué busca la ministra Ribera con esta burda decisión", denuncia Lucas Jiménez, presidente de los regantes

El Ministerio para la Transición Ecológica ha autorizado un trasvase de 7,5 hectómetros cúbicos a través del Acueducto Tajo-Segura para el mes de noviembre que se destinarán exclusivamente a abastecimiento urbano, según ha informado este departamento. La decisión se produce en contra de la propuesta de la Comisión de Explotación del Tajo-Segura, que había planteado un trasvase de 14,7 hm3. Ahora, solo llegará agua para abastecimiento urbano debido a que han primado más las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, que auguran que no habrá lluvias en las próximas semanas por lo que se ha decidido que sólo haya agua para suministro urbano y, de facto, se cierra el trasvase para la agricultura.

Esta decisión ha quedado ya plasmada en una orden ministerial que próximamente se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La decisión se ha adoptado en base a las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que estipulan que en nivel tres el Ministerio para la Transición Ecológica podrá autorizar un trasvase de forma discrecional pero motivada.

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, reunida esta mañana en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica, propuso un trasvase para el mes de noviembre de 14,7 hectómetros cúbicos (hm3) teniendo en cuenta el informe de situación que había sido presentado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).

Sin embargo, la propia Comisión también constató la previsión de entrada del sistema en nivel cuatro previsiblemente a primeros de enero, por alcanzarse unas reservas conjuntas en los embalses de Entrepeñas y Buendía inferiores a los 400 hm3. Este nivel cuatro implica la imposibilidad de realizar ningún tipo de trasvase, ni siquiera para abastecimiento.

Asimismo, la Agencia Estatal de Meteorología ha elaborado un informe específico para la cabecera del Tajo en el que prevé una acumulación media de lluvias para el próximo trimestre que se sitúa en el rango de la normalidad climática, pero esto aplicado al trasvase significa un régimen de aportaciones por debajo del de extracciones.

Por tanto, la decisión de limitar el trasvase a 7,5 hm3 para abastecimiento urbano se fundamenta en la aplicación del principio de precaución, posibilitando así que se pueda garantizar durante más tiempo el uso para consumo urbano restringiendo ya todas las aportaciones que no vayan destinadas a abastecimiento.

La satisfacción entre los regantes ha durado poco. En apenas unas horas han pasado de tener 7,3 hm3 de agua para regar este mes procedente del Tajo, a quedarse sin nada.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado el trasvase de 7,5 hectómetros cúbicos para abastecimiento, después de que la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura diera luz verde a un envío de 14,7 hm3 de agua para la cuenca del Segura para noviembre, propuesta que los regantes habían acogido con satisfacción.

Aunque no suele ser habitual, la orden ministerial ya está firmada atendiendo al informe que la Comisión ha presentado y basándose sobre todo en que en el mismo se dice que hay un riesgo de que en el próximo mes de enero los pantanos de Entrepeñas y Buendía se queden en nivel 4, es decir, con imposibilidad de travasar ni un solo hectómetro cúbico, ni para beber ni para regar.

"No entendemos lo que ha pasado, pero lo que si tenemos claro es que la ministra Teresa Ribera está buscando, con esta burda representación, satisfacer a alguien, no sabemos a quien pero no entendemos nada. Dejo a los agricultores sin agua y que protesten. Lo que está claro es que la decisión es de la ministra", ha denunciado Lucas Jiménez, presidente del Sindicato de Regantes del Tajo-Segura.