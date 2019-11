El tiempo en Alicante: mucha humedad y lluvias generalizadas pero débiles a partir del miércoles

Semana típica del otoño en la provincia de Alicante con temperturas suaves en la franja costera y frío en el interior donde se pueden producir la primeras heladas, según la Agencia Estatal de Meteorología. Algo que vendría incluso bien para que los árboles frutales comiencen a acumular esas horas de frío que hasta ahora no se han dado como lo demuestra que muchas higueras y almendros no hayan perdido todavía sus hojas. La humedad va a presidir también el ambiente durante el tramo final de la semana. Se esperan lluvias a partir del miércoles pero no serán de gran intensidad. En la costa las temperaturas estarán entre los 10 y los 18 grados y en el interior entre los dos y los 13 grados. Hoy, las lluvias de las noche del domingo nubes y claros.

Las lluvias afectarán este lunes a gran parte de España, pero sobre todo a Baleares, donde se esperan precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormentas ocasionales y, en el este, ser localmente fuertes. Además, se reducen a una docena el número de provincias que tendrán algún aviso por fenómenos meteorológicos, y todos serán de nivel amarillo (riesgo).

Asimismo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se prevén cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el Cantábrico, alto Ebro, norte de Navarra, Pirineos y sistema Ibérico, lluvias que serán más dispersas en el sistema Central y que bajarán de intensidad por la tarde.

En Andalucía, Estrecho, Melilla, sudeste peninsular y este de Cataluña son también probables las precipitaciones, pero a primeras horas, remitiendo en general durante la mañana y abriéndose grandes claros.

En el norte de Canarias occidentales también podrá haber precipitaciones ocasionales y un nuevo frente atlántico provocará un aumento de la nubosidad en Galicia, pudiendo dejar precipitaciones a últimas horas. En cuanto al resto del país, se esperan cielos poco nubosos o con intervalos.

Para este lunes, la cota de nieve estará entre los 1.000 y 1.200 metros en el norte y centro de la Península, bajando a 800 y 1.000 en Pirineos y a entre 1.400 y 1.800 en sierras del sudeste. Por riesgo de nieve estarán en aviso Burgos, León, Palencia, Soria, La Rioja y Asturias.

En lo que respecta a las temperaturas, las diurnas experimentarán pocos cambios, mientras que por la noche se producirá un descenso en el tercio noroeste peninsular y un aumento en el sudeste. También se esperan heladas en zonas altas de la mitad nordeste peninsular, que serán localmente fuertes en Pirineos.

Por último, habrá predominio de vientos del noroeste en la Península y Baleares, con intervalos de fuerte al principio del día en el bajo Ebro, sierras y litorales orientales de Andalucía, Melilla y, a partir de la tarde, en el Ampurdán y este de Baleares. Por su parte, el viento será del nordeste en Canarias.

Tarragona, Castellón y Almería estarán en aviso por riesgo de viento. Asimismo, Almería tendrá aviso por riesgo de oleaje, fenómeno que también afectará a Granada, Barcelona y Girona.