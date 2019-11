El grupo "Actuamos Alicante" limpia la Albufereta de toallitas y plásticos

A las 10.00 horas un grupo de voluntarios alicantinos se han dado cita, armados con bolsas y guantes, para recorrer el cauce de la playa de la Albufereta con el objetivo de eliminar la suciedad acumulada. "Sobre todo hemos encontrado muchísimas toallitas y un colchón que ya esta allí cuando vinimos hace dos meses", cuenta Natalie, una de las 12 voluntarias que encabezan el grupo "Actuamos Alicante".

Vecinos y familias al completo se han reunido esta mañana para colaborar ante las denuncias de los vecinos por la suciedad acumulada. "El primer domingo de cada mes, vamos rotando por las playas y sensibilizamos a la gente porque una cosa es limpiar, pero también debemos hablar y sensibilizar para que recojan y no ensucien".

Este grupo de voluntariado, comprometido por el deterioro ecológico de nuestro entorno", suma ya un año recorriendo las playas alicantinas y busca el apoyo de los ayuntamientos: "Según las zonas intentamos que los ayuntamientos también colaboren para que recojan las cosas más gruesas. Con Campello tenemos buena coordinación, lo dejamos en un sitio, los llamo y al día siguiente vienen a recoger". Sin embargo, Natalie asegura que, por el momento, no ocurre lo mismo con el Consistorio de Alicante: "De momento con el ayuntamiento de Alicante no hemos tenido contacto así. Hemos mandado correos y no nos han contestado".

Natalie ha explicado sus planes de futuro: "El enfoque de momento es en las playas, pero también queremos ir a alguna zona de interior, porque hay suciedad en todos sitios. Siempre recibimos sugerencias de otros voluntarios, así que dedicaremos algún tiempo a investigar para ver si podemos ir en los próximos meses".

Los interesados pueden ponerse en contacto con Actuamos Alicante a través de redes sociales como Facebook o Instagram.