La hostelería afirma que el festivo local del 22 de junio dejará más negocio en Alicante

Las Hogueras creen que el largo fin de semana festivo llevará más afluencia a los racós.

La decisión del pleno municipal de alargar el fin de semana de Hogueras declarando el lunes 22 de junio como festivo local ha sido muy bien acogida por el sector hostelero de Alicante, que lo ve como una gran oportunidad de negocio. En cambio, el comercio augura un impacto desigual, con un mayor beneficio para los establecimientos del centro de la ciudad por la mayor afluencia de público y menor en los barrios.

El concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, explicó en el pleno que el equipo de gobierno optó por proponer el 22 de junio como festivo local, en consenso con la Federación de Hogueras, «porque se alarga el puente festivo, con lo que muchos festeros y alicantinos disfrutarán de ese día, y los que no participen en las Hogueras podrán descansar con otras alternativas de ocio». Con ello, el Ayuntamiento descartaba declarar festivo el 23 de junio, miércoles, y unirlo a la fiesta autonómica del día de Sant Joan. «El 23 es ya no laborable para muchas empresas y administraciones, y no hay actos importantes de la Fiesta por la mañana».

La presidenta de la Federación de Hogueras, Toñi Martín-Zarco, dijo que era una buena propuesta al ser lunes y enlazar con el fin de semana, aparte de que «tendremos más afluencia en nuestros racós y barracas. Para la gente que no está en la Fiesta también es una opción interesante».

La hostelería, que en la semana de Hogueras del pasado junio facturó más de 100 millones de euros, se frota las manos. «La gente se anima a salir a las calles, va a la mascletà y como no trabaja sale a comer. Todo esto incrementa el negocio», señaló María del Mar Valera, presidenta de la Asociación Provincial de Hostelería.

Los comerciantes consideran que turísticamente le vendrá muy bien a Alicante, pero que para el sector el beneficio será desigual, «dependiendo de zonas y sectores», apuntó la presidenta del Colectivo de Comerciantes, Vanessa Cárdenas. En el centro están contentos. «Todo lo que sea generar movimiento en las calles es poder tener negocio. Si la ciudad gana, ganamos todos», dijo Vicente Armengol, de Corazón de Alicante. Al ser festivo solo en la ciudad, la Asociación de Hoteles que preside Victoria Puche no espera que se note demasiado en la ocupación.

El segundo festivo local de 2020 será el 23 de abril, día de Santa Faz.

Las Hogueras quieren ser Patrimonio de la Humanidad



El Ayuntamiento de Alicante iniciará los trámites para que las Hogueras se conviertan en Patrimonio de la Humanidad de acuerdo al mandato del Pleno, que aprobó ayer por unanimidad iniciar el procedimiento para optar a un reconocimiento con el que ya cuentan las Fallas desde 2016. Todos los grupos municipales acordaron asimismo impulsar la declaración de la Semana Santa de Alicante como Fiesta de Interés Turístico Nacional.