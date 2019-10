El PSOE pasa de puntillas por la sentencia contra Echávarri

El PSOE alicantino dedica 24 palabras a responder a la sentencia contra el exalcalde socialista Gabriel Echávarri. En un comunicado hecho oficial casi 24 horas después de que se conociera el fallo judicial, el secretario general de los socialistas alicantinos, Miguel Millana, se limita a señalar que "el PSOE no valora las decisiones judiciales, simplemente las respeta". Además, añade que "al ser una sentencia que no es firme no da lugar a más valoraciones".

Durante la jornada de ayer, nadie del grupo municipal ni de la Ejecutiva socialista entró a valorar la sentencia. El grupo socialista, que lideró Echávarri de 2015 a 2018, mantuvo ayer silencio durante todo el día. No realizaron declaraciones y dijeron que era "un asunto de partido". El portavoz, Francesc Sanguino, no contestó a las llamadas de este diario. Sí lo hizo la portavoz adjunta, Trini Amorós, para decir que no correspondía al grupo hacer valoraciones. El secretario local del PSOE, Miguel Millana, tampoco respondió a las llamadas. Sergio Ramón, portavoz de la Ejecutiva socialista, excusó hacer declaraciones al no haberse reunido todavía para hablar sobre el asunto.

Sí habló, como exportavoz socialista en el Ayuntamiento en el pasado mandato, Eva Montesinos, persona muy próxima a Echávarri y alcaldesa accidental tras la dimisión del regidor. Manifestó su confianza en que, al no ser una sentencia aún firme, los recursos acaben "poniendo las cosas en su sitio". "Lo pienso, además, porque lo viví en primera persona y sé perfectamente qué pasó", manifestó.

Esta fue al respuesta a la decisión de la Audiencia Provincia de Alicante de condenar al exalcalde socialista Gabriel Echávarri y a dos de sus asesores, Lalo Díez y Pedro de Gea, por prevaricación administrativa por el fraccionamiento de nueve contratos en la Concejalía de Comercio entre noviembre y diciembre del año 2016, durante la etapa del tripartito al frente del gobierno municipal.

La sentencia, contra la que cabe recurso en un plazo máximo de diez días, condena a Echávarri (como autor material) y a De Gea (como cooperador necesario) a ocho años y medio de inhabilitación, mientras que la condena a Díez se queda en los siete años (también como cooperador necesario). La acusación, representada en la Fiscalía Anticorrupción, pedía diez años y un día de inhabilitación de empleo o cargo público para los tres acusados. Este caso llegó a los tribunales tras la denuncia en el juzgado del PP (que primero acudió a Fiscalía) y de Ciudadanos. Los populares, con Luis Barcala (hoy alcalde) al frente, ejercieron la acusación particular, hasta que dieron un paso al lado días antes del juicio.

El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial declara probado que en la Concejalía de Comercio, dirigida por el socialista Gabriel Echávarri, se produjo un "fraccionamiento deliberado y reiterado" por parte de los acusados, "a fin de eludir la normativa vigente en materia de contratación administrativa, que exige respeto a los principios de publicidad y concurrencia" en nueve de los 25 contratos sobre los que se alertó por funcionarios municipales (jefe de servicio de Comercio e interventor) de un posible fraccionamiento durante el ejecutivo del tripartito de izquierdas. "Dichas contrataciones debieron haber sido tramitadas legalmente mediante un concurso público en lugar de contrato menor, por referirse a objetos y tratarse de unidades funcionales», afirma el tribunal, para el que «si no se siguió la tramitación correcta fue para no superar el límite del contrato menor de servicios (que no puede exceder los 18.000 euros, sin incluir el IVA)", según recoge el documento judicial, en el que se añade que "la actuación administrativa de los condenados fue arbitraria al beneficiar, siempre y únicamente, a profesionales elegidos por propia voluntad del alcalde y de sus asesores".

Así, con esta condena de la Audiencia Provincial que no es firme y que de hecho será recurrida por los acusados ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Echávarri se convierte en el primer alcalde de Alicante en ser condenado a la espera de la resolución del Brugal. A la espera de juicio se encuentran dos de sus antecesores, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi (PP), que están acusados por un presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. En este caso, Anticorrupción solicita penas de más de diez años de prisión para los exalcaldes por favorecer, supuestamente, al empresario Enrique Ortiz. También se enfrentan a peticiones de inhabilitación para cargo público de 29 años. Este juicio no se espera para antes de otoño del próximo año.