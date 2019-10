Mañana termina el plazo para pagar el Impuesto de Vehículos en Alicante

La concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante recuerda que mañana jueves 31 de octubre finaliza el plazo de pago voluntario de los impuestos de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica. Economía y Hacienda ha emitido 214.822 recibos del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, un 1,32% más que en el ejercicio anterior. Este año las previsiones, según el padrón neto del Ayuntamiento, establecen que el importe líquido de los recibos ascienda a 15,6 millones de euros, un 1,23% más que durante 2018, cuando el importe líquido fue de 15,5 millones de euros.

La concejala de Hacienda ha explicado que el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se ha reducido en 2019, fomentando la compra de vehículos más eficientes en materia energética y menos contaminantes. De esta forma los turismos eléctricos de nueva matriculación y aquellos que no superan la tasa de 160 gramos por kilómetro de emisión de CO2, disfrutan de bonificaciones de entre el 15% y el 75% durante tres años, dependiendo de su calificación energética.

Además, la bonificación a los vehículos históricos pasará del 50% actual al 100%, aunque se tendrán que cumplir una serie de condicionantes: tienen que estar inscritos en una asociación oficial de vehículos históricos, contar con el seguro específico, que no se utilicen para fines con ánimo de lucro y que tengan la ITV en vigor. Las cuotas del IVTM para turismos y autobuses también se han reducido, así como las aplicables a camiones y a remolques y semirremolques arrastrados por vehículos.

Impuesto de Actividades Económicas

Sobre el Impuesto de Actividades Económicas, la edil de Hacienda, Lidia López, ha informado que "en el padrón neto del Ayuntamiento hay registradas 3.984 empresas, un 3,89 por ciento más que en el ejercicio anterior". Según fuentes municipales, las previsiones establecen que el importe líquido de los recibos del IAE asciendan a 6,81 millones de euros, lo que supondría un aumento de 160.071 euros, un 2,41 por ciento más que con respecto al 2018.

Las modificaciones del Impuesto sobre Actividades Económicas incluyen tal y como ha señalado Lidia López, "una nueva bonificación en 2019 de entre el 3% y el 45% a aquellas empresas que contraten a personal de forma indefinida, dependiendo del incremento de la plantilla, así como de la duración del contrato. Esta bonificación será mayor si el personal contratado pertenece a colectivos especialmente desprotegidos".

La bonificación para el desarrollo de actividades económicas, sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal podrá alcanzar un máximo de un 95%, durante no más de cinco periodos impositivos. Así, corresponderá al Pleno Municipal valorar tanto la declaración de interés de dichas actividades como el porcentaje a bonificar.

También se incluye una bonificación a las empresas de nueva implantación en el término Municipal de Alicante con hasta un 50% en la cuota tributaria, por un máximo de tres períodos impositivos.

Por último en cuanto al IBI Rústico, la concejala de Hacienda ha subrayado que, tal como indica el padrón neto, se prevé que el importe líquido ascienda a 162.879 euros, un -5,67 por ciento menos que en 2018, cuando se estableció un importe líquido de 172.674 euros, y se van a emitir 3.698 recibos, frente a los 3.648 del pasado año.

Para realizar el pago de los tributos se puede acudir a cualquiera de las sucursales de las entidades colaboradoras de la recaudación del Ayuntamiento de Alicante en todo el territorio nacional -Banco Sabadell, Banco Santander y CaixaBank-. Asimismo también se puede pagar con tarjeta de crédito y débito sin coste alguno para el usuario en las redes de cajeros automáticos de las citadas entidades, acudir a la oficina municipal de Hacienda, a través de la plataforma de pagos on line del Ayuntamiento de Alicante y en la red de cajeros de la Tesorería Municipal situados en: C/ Jorge Juan, 5 Planta Baja, C/ Cervantes, 3 Planta Baja, y la C/ Metalurgias s/n -Déposito Municipal de Vehículos-.

Transcurrido el último día de plazo de pago voluntario, los débitos impagados serán exigidos por el procedimiento de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley General Tributaria, el abono de los tributos deberá realizarse en las oficinas de Suma – Gestión Tributaria.