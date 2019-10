Los salones de juego tendrán un control en la puerta para impedir el acceso de menores

El pleno del Consell ha aprobado el proyecto de Ley del Juego en la Comunidad Valenciana que, entre otras cuestiones, obliga a los locales de juego a establecer controles en la puerta para impedir el acceso al interior de estos establecimientos de menores de edad y personas inscritas en el registro de ludopatías. Otro aspecto importante de la nueva legislación valenciana es el endurecimiento de las multas a los negocios de juego y apuestas que incumplan la normativa. El dinero de lo que se recaude por las sanciones, según ha decidido el gobierno valenciano, iría destinado a planes y ayudas para luchar contra la ludopatía en la Comunidad Valenciana.

La vicepresidenta, y portavoz, del Consell, Mónica Oltra (Compromís), destacó sobre la primera ley que el gobierno del Botànic lleva a las Cortes Valencianas para su aprobación que «protege la posición del débil, la de la persona jugadora frente a la posición dominante de la persona organizadora y, sobre todo, protege a los menores de edad frente a la ludopatía y el juego descontrolado».

Hace un año, en octubre de 2018, el Consell aprobó el proyecto de Ley del Juego y lo remitió a las Cortes Valenciana para su tramitación, pero la anticipada finalización del mandato autonómico por el adelanto electoral ha obligado a volver a aprobar el nuevo texto normativo, que incluye novedades con respecto al anterior para adaptarlo «a los actuales usos sociales», teniendo en cuenta el apartado del juego online, que se encuentra al alza. La Generalitat podrá actuar contra las empresas de juego que estén radicadas en la Comunidad. En el resto, la competencia será del Estado.

Sin embargo, la normativa valenciana no incluye los cambios que se introdujeron en las Cortes, por ejemplo sobre la distancia de los salones de juego de los colegios, para no retrasar su tramitación. El conseller de Hacienda, Vicent Soler (PSOE), restó importancia a esta cuestión, considerando que se volverá a consensuar para su inclusión en la Ley y explicó que el gobierno valenciano ha dado prioridad al proyecto de Ley del Juego por la preocupación existente ante la creciente incidencia de la ludopatía, «sobre todo por las nuevas tecnologías incorporadas al juego». El conseller también apuntó que el Consell ha pedido al Gobierno central que personajes famosos no hagan publicidad del juego en medios audiovisuales.

El control del acceso a los locales de juego y apuestas desde la puerta es una de las novedades de la legislación valenciana. El denominado «control de acceso a pie de calle» en todos los locales de juego endurece las medidas con respecto a la ley que está en vigor. «Hasta ahora únicamente se establecía un control de acceso a la parte acotada del salón en la que existan máquinas que dan mayores premios (3.000 euros), pero no fija un requisito de control de acceso en la entrada al salón, algo que se incorpora en la nueva ley», se indicó por parte del Consell.

Por otra parte, con la nueva regulación los titulares de licencias de casino en Castellón, Alicante y València dejarán de tener la exclusividad en el ámbito provincial, puesto que la Administración podrá abrir un concurso para la concesión de nuevas licencias de casinos, y podrán abrir hasta dos salas apéndices en cada provincia, según indica Efe.

Multas de más de 6.000 euros para las faltas graves



El acceso a los salones de juego de menores y personas inscritas en el Registro de Excluidos se multará a partir de 6.000 euros y podrá conllevar la suspensión de la autorización y el cierre del local hasta cinco años. La ley incorpora novedades como la regulación por primera vez de las apuestas en la Pilota valenciana y la eliminación de la situación de monopolio de los casinos. La nueva normativa valenciana introduce las hojas de reclamación en los salones de juego y prohíbe expresamente el pago de premios de las máquinas de apuestas de los bares, para que no se conviertan en salas de juego.